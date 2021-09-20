У Лівані виявили "братські могили” хрестоносців: археологи відтворили картину їхнього останнього бою

На деяких костях є поранення лезами ззаду на шиї - ознака того, що воїни могли бути схоплені живими, перш ніж їм відітнули голови.

Під час розкопок замку Святого Людовіка біля міста Сидон в Лівані археологи виявили дві братські могили з рештками щонайменше 25 молодих людей і хлопчиків-підлітків, які загинули під час хрестових походів. Радіовуглецеве датування дозволяє припустити, що вони були європейцями, які перебували на Святій Землі в 12-13 століттях.

Про це повідомляє сайт Live Science.

Як відомо, хрестоносці вперше захопили замок Святого Людовіка, де відбувалися розкопки, відразу після Першого хрестового походу в 1110 році. Сидон був ключовим стратегічним портом понад століття, але двічі був зруйнований — спочатку частково мамлюками в 1253 році, а потім монголами в 1260 році.

Археологи проаналізували ДНК, а також природні радіоактивні ізотопи в зубах чоловіків, щоб підтвердити їхнє народження в Європі і час загибелі в 13 столітті.

На думку дослідників дуже ймовірно, що солдати загинули під час одного з цих боїв. На всіх кістках є колоті і різані рани від мечів і сокир, а також сліди травм від ударів тупих предметів.

Прикметно, що більше ран зафіксовано на спині, ніж спереду. Це дозволило археологам припустити, що багато хто з них зазнав нападу ззаду, можливо, коли вони втікали під час розгрому, а розподіл цих ударів дозволяє зробити висновок, що нападники були вершниками.

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На деяких костях є поранення лезами ззаду на шиї - ознака того, що вони могли бути схоплені живими, перш ніж їм відітнули голови.

Пряжка ременя, знайдена серед кісток, вказує на те, що серед хрестоносців були франки родом з регіону, який включав в себе сучасні Бельгію і Францію.

Нагадаємо, раніше у Херсонській області археологи виявили господарську піч, вік якої, за їхніми оцінками, може складати близько 1000 років.

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