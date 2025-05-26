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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Ліверпулі авто вʼїхало у натовп вболівальників під час параду

Постраждало щонайменше п’ятеро людей. Водія затримано, поліція з’ясовує обставини.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Авто вʼїхало у натовп вболівальників

Авто вʼїхало у натовп вболівальників. / © AFP

Під час святкування перемоги футбольного клубу “Ліверпуль” у чемпіонаті Англії в місті стався інцидент — автомобіль врізався у натовп людей.

Про це повідомляє BBC News.

Інцидент трапився ввечері 26 травня приблизно о 18:00 за місцевим часом на Вотер-стріт у центрі Ліверпуля. За словами поліції, транспортний засіб зупинився на місці, а водія одразу затримали. Причини події наразі з’ясовуються.

На місці працюють екстрені служби. За попередніми даними, щонайменше п’ятеро осіб дістали травми.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав побачене на кадрах з місця події “жахливим” та висловив співчуття постраждалим. Він повідомив, що перебуває в постійному контакті з поліцією та службами реагування щодо розслідування інциденту.

Раніше повідомлялось, що у Харківській області у ДТП загинули 45-річна жінка та трирічна дитина. Чоловік — водій транспортного засобу -покінчив життя самогубством. Він не зміг пережити сімейне горе.

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