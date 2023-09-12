У Лівії потужний шторм забрав життя тисячі людей: фото та відео наслідків

Рівень води сягнув понад 3 метри.
У Лівії внаслідок потужного стихійного лиха під назвою "Даніель" загинули тисячі людей.
Про це пише NBCNews.
Катастрофу спричинив обвал греблі на Дерною, обвали змили в море цілі квартали з їхніми жителями.
"Кількість зниклих безвісти обчислюється тисячами, а кількість загиблих перевищує 2000. Цілі квартали в Дерні зникли разом з їхніми жителями… їх змило водою", – заявила місцева влада.
Зазначається, що рівень води сягнув понад 3 метри.
У Лівії оголосили триденну жалобу за загиблими.
"Влада оголосила надзвичайний стан, закрила школи і магазини і ввела комендантську годину. Крім того, в країні закриті чотири великі нафтові порти – Рас-Лануф, Зуейтіна, Брега та Ес-Сідра", - вказано у повідомленні.