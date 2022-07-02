У Лівії спалахнули масові протести: демонстранти підпалили парламент (фото)

Демонстранти вимагають оголосити надзвичайний стан в країні, врегулювати кризу з електроенергією, вивести іноземних найманців з країни.
У Лівії розпочалися масові протести. Мітингувальники штурмували будівлю парламенту Лівії у місті Тобрук, виступаючи проти погіршення умов життя
Про це інформує Аljazeera.
Кілька лівійських телеканалів повідомили в п'ятницю, що протестувальникам вдалося проникнути в будівлю парламенту та вчинити акти вандалізму, а ЗМІ показали зображення густих стовпів чорного диму, що йде з його периметра, коли розлючені молоді протестувальники підпалюють шини.
Citizens angry and hungry for the economic crisis storm and burn the offices in the parliament of Tobruk in Libya. pic.twitter.com/pcs7a0HiHS— RadioGenova (@RadioGenova) July 1, 2022
Update: Libya... https://t.co/d1bd7cUwT2— EndGameWW3 (@EndGameWW3) July 1, 2022
لادبيبة ولاباشاغا ولا ولاا وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم https://t.co/x5HazZ5T2G— From Libya, For libya (@itscanster) July 1, 2022
Демонстрації також відбулися в інших містах. У столиці Тріполі кілька сотень людей зібралися на центральній площі, де вимагали кращого електропостачання та зниження цін на хліб. Вони закликали вивести з країни найманців та іноземні сили.
لادبيبة ولاباشاغا ولا ولاا وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم https://t.co/x5HazZ5T2G— From Libya, For libya (@itscanster) July 1, 2022
"У нинішніх важких політичних і соціальних умовах вимагаємо розпустити всі органи влади, оголосити надзвичайний стан в країні, врегулювати кризу з електроенергією, прискорити проведення виборів і домогтися виведення іноземних найманців з країни", - йдеться в заяві демонстрантів.
بعد أن كانت الاحتجاجات في الساحة الخارجية وداخل اسوار مقر مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح في مدينة طبرق— Ibrahim Blqasm إبراهيم بلقاسم (@Ibrahim_Blqasm) July 1, 2022
اقتحم المتظاهرون الان في مدينة طبرق مقر مجلس النواب وأحرقوه من الداخل pic.twitter.com/iqiCbWydze
Нагадаємо, що занурена в хаос після падіння режиму Муаммара Каддафі в 2011 році та підірвана розбіжностями між сходом і заходом країни, Лівія, яка має найбільші запаси нафти в Африці, перебуває в полоні нерозв’язної інституційної кризи.
24 грудня 2021 року після тривалої громадянської війни у Лівії були заплановані президентські вибори, а потім мали відбутися парламентські. Проте їх відклали на невизначений термін. У Лівії фактично встановилося двовладдя.
Нагадаємо, що Росія вербує на війну з Україною найманців у Сирії та Лівії.
Читайте також: