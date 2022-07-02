У Лівії спалахнули масові протести: демонстранти підпалили парламент (фото)

Демонстранти вимагають оголосити надзвичайний стан в країні, врегулювати кризу з електроенергією, вивести іноземних найманців з країни.

У Лівії розпочалися масові протести. Мітингувальники штурмували будівлю парламенту Лівії у місті Тобрук, виступаючи проти погіршення умов життя

Про це інформує Аljazeera.

Кілька лівійських телеканалів повідомили в п'ятницю, що протестувальникам вдалося проникнути в будівлю парламенту та вчинити акти вандалізму, а ЗМІ показали зображення густих стовпів чорного диму, що йде з його периметра, коли розлючені молоді протестувальники підпалюють шини.

Citizens angry and hungry for the economic crisis storm and burn the offices in the parliament of Tobruk in Libya. pic.twitter.com/pcs7a0HiHS — RadioGenova (@RadioGenova) July 1, 2022

لادبيبة ولاباشاغا ولا ولاا وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم https://t.co/x5HazZ5T2G — From Libya, For libya (@itscanster) July 1, 2022

Демонстрації також відбулися в інших містах. У столиці Тріполі кілька сотень людей зібралися на центральній площі, де вимагали кращого електропостачання та зниження цін на хліб. Вони закликали вивести з країни найманців та іноземні сили.

لادبيبة ولاباشاغا ولا ولاا وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم https://t.co/x5HazZ5T2G — From Libya, For libya (@itscanster) July 1, 2022

"У нинішніх важких політичних і соціальних умовах вимагаємо розпустити всі органи влади, оголосити надзвичайний стан в країні, врегулювати кризу з електроенергією, прискорити проведення виборів і домогтися виведення іноземних найманців з країни", - йдеться в заяві демонстрантів.

بعد أن كانت الاحتجاجات في الساحة الخارجية وداخل اسوار مقر مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح في مدينة طبرق

اقتحم المتظاهرون الان في مدينة طبرق مقر مجلس النواب وأحرقوه من الداخل pic.twitter.com/iqiCbWydze — Ibrahim Blqasm إبراهيم بلقاسم (@Ibrahim_Blqasm) July 1, 2022

Нагадаємо, що занурена в хаос після падіння режиму Муаммара Каддафі в 2011 році та підірвана розбіжностями між сходом і заходом країни, Лівія, яка має найбільші запаси нафти в Африці, перебуває в полоні нерозв’язної інституційної кризи.

24 грудня 2021 року після тривалої громадянської війни у Лівії були заплановані президентські вибори, а потім мали відбутися парламентські. Проте їх відклали на невизначений термін. У Лівії фактично встановилося двовладдя.

Нагадаємо, що Росія вербує на війну з Україною найманців у Сирії та Лівії.

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