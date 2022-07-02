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У Лівії спалахнули масові протести: демонстранти підпалили парламент (фото)

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У Лівії спалахнули масові протести: демонстранти підпалили парламент (фото)

Фото: скриншот з відео

Демонстранти вимагають оголосити надзвичайний стан в країні, врегулювати кризу з електроенергією, вивести іноземних найманців з країни.

У Лівії розпочалися масові протести. Мітингувальники штурмували будівлю парламенту Лівії у місті Тобрук, виступаючи проти погіршення умов життя

Про це інформує Аljazeera.

Кілька лівійських телеканалів повідомили в п'ятницю, що протестувальникам вдалося проникнути в будівлю парламенту та вчинити акти вандалізму, а ЗМІ показали зображення густих стовпів чорного диму, що йде з його периметра, коли розлючені молоді протестувальники підпалюють шини.

Демонстрації також відбулися в інших містах. У столиці Тріполі кілька сотень людей зібралися на центральній площі, де вимагали кращого електропостачання та зниження цін на хліб. Вони закликали вивести з країни найманців та іноземні сили.

"У нинішніх важких політичних і соціальних умовах вимагаємо розпустити всі органи влади, оголосити надзвичайний стан в країні, врегулювати кризу з електроенергією, прискорити проведення виборів і домогтися виведення іноземних найманців з країни", - йдеться в заяві демонстрантів.

Нагадаємо, що занурена в хаос після падіння режиму Муаммара Каддафі в 2011 році та підірвана розбіжностями між сходом і заходом країни, Лівія, яка має найбільші запаси нафти в Африці, перебуває в полоні нерозв’язної інституційної кризи.

24 грудня 2021 року після тривалої громадянської війни у Лівії були заплановані президентські вибори, а потім мали відбутися парламентські. Проте їх відклали на невизначений термін. У Лівії фактично встановилося двовладдя.

Нагадаємо, що Росія вербує на війну з Україною найманців у Сирії та Лівії.

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