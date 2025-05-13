У Лівії спалахнули бої: на вулицях Тріполі чутно стрілянину

Війна у Лівії / © AFP

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У Лівії відновились бої між силами Місрати і Тріполі після вбивства командира Абдула Гані аль-Кіклі (Геніва).

Про це інформує Clash Report.

Повідомляється про стрілянину на вулицях Триполі. На вулицях зʼявилося багато військової техніки.

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У Міністерстві закордонних справ закликали мирних жителів Тріполі залишатися вдома.

Крім того, повідомляється про евакуацію цивільних літаків з аеропорту Мітіга через побоювання зіткнень між ворогуючими сторонами.

Раніше повідомлялося, що РФ планує перекинути частину військової техніки з Сирії до Лівії за допомогою вантажних кораблів Sparta та Sparta II.

Ми раніше інформували, що у Кремлі відмовили у проханні нової влади Сирії видати колишнього диктатора цієї країни Башара Асада, який втік до Москви після падіння режиму.

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