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У Лівії спалахнули бої: на вулицях Тріполі чутно стрілянину
Мирних жителів Тріполі закликають залишатися вдома.
У Лівії відновились бої між силами Місрати і Тріполі після вбивства командира Абдула Гані аль-Кіклі (Геніва).
Про це інформує Clash Report.
Повідомляється про стрілянину на вулицях Триполі. На вулицях зʼявилося багато військової техніки.
У Міністерстві закордонних справ закликали мирних жителів Тріполі залишатися вдома.
Крім того, повідомляється про евакуацію цивільних літаків з аеропорту Мітіга через побоювання зіткнень між ворогуючими сторонами.
Раніше повідомлялося, що РФ планує перекинути частину військової техніки з Сирії до Лівії за допомогою вантажних кораблів Sparta та Sparta II.
Ми раніше інформували, що у Кремлі відмовили у проханні нової влади Сирії видати колишнього диктатора цієї країни Башара Асада, який втік до Москви після падіння режиму.