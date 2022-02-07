У Лівії виявили велику партію наркотиків, "прикрашену" світлинами Путіна (фото)

Днями на іншому пляжі було знайдено партію гашишу із зображенням Пабло Ескобара.

На північному сході Лівії чоловік знайшов на морському узбережжі понад 300 брикетів з гашишем, які були запаковані в плівку із зображенням президента Росії Володимира Путіна. Про знахідку місцевий чоловік повідомив поліцію.

Про це пише The Libya Observer, посилаючись на місцеву поліцію.

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Наркотик знайшов житель міста Ель-Мардж на північному сході Лівії 5 лютого. Загалом було 323 брикети психотропної речовини, розфасованої в упакування, на кожному з яких було зображено портрет глави Кремля. Загальна вага наркотиків не вказується.

На фотографіях, зображених на упакуваннях, Путін одягнений у класичний костюм із чорною краваткою.

Видання уточнює, що кілька днів до цього на березі моря на сході країни місцеві жителі знайшли упакування з гашишем із зображеннями Пабло Ескобара.

Передбачається, що поява гашишу на різних пляжах може свідчити, що в морі затонула контрабандна партія наркотику, яка призначалася для одного з наркоторговців.

#المرج.. أحد المواطنين يعثر على كمية من الحشيش تحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويقوم بتسليمها لفرع الإدارة العامة للبحث الجنائي المرج، ومنها لجهاز مكافحة المخدرات فرع المرج. pic.twitter.com/XuJCNFGoVU — ليبيا لايف (@libyalive218) February 6, 2022

Нагадаємо, 100 пакетів з фентанілом знайшли у спальні 13-річної дитини, яка померла від передозування у школі в США.