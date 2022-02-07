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У Лівії виявили велику партію наркотиків, "прикрашену" світлинами Путіна (фото)

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У Лівії виявили велику партію наркотиків, "прикрашену" світлинами Путіна (фото)

libyapress2010/Twitter

Днями на іншому пляжі було знайдено партію гашишу із зображенням Пабло Ескобара.

На північному сході Лівії чоловік знайшов на морському узбережжі понад 300 брикетів з гашишем, які були запаковані в плівку із зображенням президента Росії Володимира Путіна. Про знахідку місцевий чоловік повідомив поліцію.

Про це пише The Libya Observer, посилаючись на місцеву поліцію.

Наркотик знайшов житель міста Ель-Мардж на північному сході Лівії 5 лютого. Загалом було 323 брикети психотропної речовини, розфасованої в упакування, на кожному з яких було зображено портрет глави Кремля. Загальна вага наркотиків не вказується.

На фотографіях, зображених на упакуваннях, Путін одягнений у класичний костюм із чорною краваткою.

Видання уточнює, що кілька днів до цього на березі моря на сході країни місцеві жителі знайшли упакування з гашишем із зображеннями Пабло Ескобара.

Передбачається, що поява гашишу на різних пляжах може свідчити, що в морі затонула контрабандна партія наркотику, яка призначалася для одного з наркоторговців.

Нагадаємо, 100 пакетів з фентанілом знайшли у спальні 13-річної дитини, яка померла від передозування у школі в США. 

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