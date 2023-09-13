У Лівії загинули вже понад 5 тисяч людей – повені знесли в море житлові квартали (фото, відео)

У Лівії через повені та обвал греблі сталася масштабна катастрофа з жертвами.

У Лівії щонайменше 5300 людей вважаються загиблими і 10 000 зниклими безвісти після того, як зливи на північному сході країни спричинили руйнування двох дамб, що призвело до припливу води в уже затоплені райони.

Про це повідомляє CNN з посиланням на державні ЗМІ Лівії.

Міністр охорони здоров'я східної адміністрації Лівії Отман Абдулджаліл повідомив, що у місті Дерна, яке зазнало найбільших руйнувань, до 6 000 людей вважаються зниклими безвісти. Він назвав ситуацію "катастрофічною" – у місті цілі квартали змило в море.

Руйнування у Лівії через повені / Фото: скриншот

Влада Лівії оголосила надзвичайний стан, закрила школи і магазини і ввела комендантську годину. Крім того, в країні закриті чотири великі нафтові порти.

Лікарні в Дерні більше не працюють, а морги переповнені, розповів речник служби екстреної та швидкої допомоги Усама Алі.

Pray for Libya

Ya Allah help these people.

Cars can be seen dangling from trees in floods caused by a burst dam in Libya.

Tornado #Daniel rages in #Libya On the city of Benghazi. On the territory of #Greece, #Turkey #Bulgaria, the strongest #floods continue #Libye #tsunami pic.twitter.com/q5nvq9r1Vk — P.Okey (@princewell_okey) September 13, 2023

Ая,яка має двоюрідних братів і сестер у Дерні, сказала, що не може зв’язатися з ними після повені.

"Я дуже переживаю за них. У мене є два двоюрідних брата, які живуть у Дерні. Усі комунікації не працюють, і я не знаю, чи живі вони на даний момент. Дуже страшно дивитися відео з Дерни. Ми всі налякані", - сказала вона.

Нагадаємо, у Китаї через тайфуном та тропічний шторм затопило дороги – люди заблоковані.

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