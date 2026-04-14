У ліжку з мертвим: Симоньян спить із прахом чоловіка Кеосаяна

Маргарита Симоньян

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян повідомила, що після смерті та кремації свого чоловіка, режисера Тиграна Кеосаяна, вирішила тримати урну з його прахом у спальні.

Відповідну заяву вона зробила в ефірі шоу «Секрет на миллион», про що повідомляє білоруське видання NEXTA Live.

За словами Симоньян, наразі урна знаходиться на її приліжковій тумбочці. що дозволяє їй зберігати відчуття присутності чоловіка. У майбутньому вона планує створити спеціальне місце поховання на території власного будинку.

Пропагандистка розповіла, що подружжя заздалегідь обговорило деталі свого поховання. За планом, їхній спільний спочинок має бути організований під деревом на ділянці біля нового будинку, будівництво якого вона зараз завершує самостійно.

«У нас у домі, який ми будували п’ять років і який я тепер уже добудовую сама, ми вже оселилися. Там посаджена пінія. І ми з ним давно домовилися: це він перший сказав, що я буду лежати під цією пінією, і ти будеш поруч зі мною. Звісно, Тиграш, так і буде. Зараз я будую такий скляний… як саркофаг, не знаю, як це назвати. Поки що його прах поруч зі мною — на приліжковій тумбочці, а потім мій прах і його прах я попрошу змішати й поставити в цей саркофаг. І ми там будемо з ним під пінією», — пояснила Симоньян.

Симоньян наголосила, що такий спосіб збереження решток є для неї природним і допомагає переживати втрату. Вона зазначила, що не бачить потреби ховати урну чи слідувати традиційним методам поховання на кладовищі.

«У мене кожен день починається з думки про нього і закінчується думкою про нього. Хоча б щось є поруч зі меню — я, як і раніше, лягаю в ліжко зі своїм чоловіком. А що ти мені пропонуєш робити? Сховати це в шафу?», — зауважила вона під час інтерв’ю.

Наразі тривають роботи зі зведення скляної конструкції під деревом, де в перспективі має бути розміщений змішаний прах подружжя.

Нагадаємо, ще 26 вересня 2025 року, у віці 59 років помер одіозний пропагандист Тигран Кеосаян. Відомо, що він від січня 2025 року перебував у комі після клінічної смерті. Тоді Маргарита Симоньян зазначала, що в нього «давно дуже хворе серце».