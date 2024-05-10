У льодовику турист виявив 400-річні рештки заможного чоловіка – фото

На гірськолижному льодовику в Швейцарії турист знайшов рештки заможного мандрівника. Їм виявилося 400 років.

Про це повідомляє Business Insider.

Льодовик Теодул розширювався, коли загадковий чоловік у тонких шкіряних черевиках пройшов його поверхнею багато років тому. Це льодовикове поле високо в Альпах, під легендарним і величним Маттерхорном, утворило підступний перевал між нинішніми Швейцарією та Італією. Це була середина Малого льодовикового періоду, і з кожним роком на його краях утворювалося все більше льоду.

До 1984 року ситуація повністю змінилася. Льодовик відступав, а чоловік у шкіряному взутті повільно танув на сонці, коли мандрівник вперше натрапив на його рештки.

Поступово, коли археологи повернулися на це місце у 1980-х і на початку 90-х років стало видно череп з каштановим волоссям, що прилипло до нього. Також було знайдено декілька ножів, майже 200 монет, прикраси, скляні ґудзики, шматки шовкового одягу, бритву для гоління, кинджал, меч і пістолет.

У льодовику виявили рештки заможного чоловіка, яким 400 років / Фото: Valais History Museum, Sion; Michel Martinez

Всі ці предмети датуються приблизно 1600 роком нашої ери. Неподалік також були знайдені рештки двох мулів, хоча незрозуміло, чи належали вони чоловікові.

У льодовику виявили рештки заможного чоловіка, яким 400 років / Фото: Valais History Museum, Sion; Michel Martinez

Спочатку археологи вирішили, що добре озброєний чоловік був найманцем. Однак за подальшого дослідження це не мало сенсу.

"Це не бойова зброя. Це зброя для фехтування. Це церемоніальна зброя, яку мали багатії", - сказав П'єр-Ів Нікод, куратор Музею історії Вале у швейцарських Альпах. "І потім, цей одяг не є бойовим одягом. Це також одяг заможної людини, джентльмена", - додав він.

У льодовику виявили рештки заможного чоловіка, яким 400 років / Фото: Valais History Museum, Sion; Michel Martinez

На кістках чоловіка немає слідів травм, і він явно не був пограбований, тому археологи вважають, що він, мабуть, загинув випадково, можливо, впавши в тріщину в льодовику або через несприятливий збіг погодних умов.

У льодовику виявили рештки заможного чоловіка, яким 400 років / Фото: Valais History Museum, Sion; Michel Martinez

В Альпах процвітає нова наукова галузь льодовикової археології. Вже близько чотирьох десятиліть археологи мандрують льодовиками Швейцарії та Італії, відшукуючи артефакти, які тануть і стають доступними для огляду. Проблема полягає в тому, що ці артефакти не виринають на поверхню в межах стародавніх похованих міст чи храмів.

"Одне з труднощів льодовикової археології полягає в тому, що ми знаходимо ці об'єкти в льоду, а отже, поза будь-яким археологічним контекстом", - каже Нікод.

Танення льоду по всій планеті сприяв виявленню муміфікованих мамонтів, білок льодовикового періоду, круглого черв'яка віком 46 000 років, який повернувся до життя, та давніх людських артефактів, такі як лижі, стріли та інші знаряддя праці.

Нагадаємо, "проклятий" корабель, який зник 115 років тому, нарешті знайшли. Судно відпливло 1909 року.

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