У Лондоні через коронавірус зачинилась крамниця, яка пережила дві світові війни і "іспанку"

Уперше крамниця «Артур Біл» відкрилася аж 400 років тому.

У центрі Лондоні закривається один із найстаріших магазинів, який пережив пандемію «іспанки» і дві світові війни, але не коронавірус.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Уперше крамниця «Артур Біл» відкрилася аж 400 років тому. Тут продавали спорядження для човнів, від звичайних мотузок до моряцьких чобіт. Заклад мав клієнтів навіть у Букінгемському палаці.

Пандемія коронавірусу добряче ударила по прибутках закладу. Тож власник тепер змушений продати будівлю.

Однак вже незабаром товари із магазину «Артур Біл» почнуть продавати онлайн. Для цього розробляють спеціальний сайт.

Новини світу: у центрі Лондона через пандемію закривається 400-річний магазин

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