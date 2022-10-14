В Лондоні активісти зіпсували одне з найвідоміших полотен Ван Гога. Дві дівчини вилили на картину “Соняшники” томатний суп. Вартість роботи художника оцінюють в 82 млн доларів.

Про це пише видання The Guardian.

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Як зазначається, дві кліматичні протестувальниці облили рідиною картину Ван Гога “Соняшники”. Полотно є одним із найважливіших скарбів галереї. На такий протест наважилися 21-річна Фібі Пламмер із Лондона та її “колега” 20-річна Анна Голланд.

Після того, як інцидент вже стався, кімнату галереї звільнили від відвідувачів і викликали поліцію. Зараз на місці працюють офіцери. На рамі є невеликі пошкодження, але картина неушкоджена, зазначили в Національній галереї.

Зазначимо, що картина є одним із найвідоміших зображень у світі, написаних голландським художником Ван Гогом, коли він жив на півдні Франції. Зображення, як і більшість його робіт, оспівує красу звичайних повсякденних предметів – квітки, стільця, черевика. 1987 року одна із серій була продана за 39 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що американський мільярдер і винахідник, засновник SpaceX Ілон Маск, який підтримував Україну на початку повномасштабного російського вторгнення, сьогодні закликає Київ до фактичної капітуляції.

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