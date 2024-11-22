У Лондоні евакуювали термінал аеропорту "Гатвік" через "інцидент з безпекою": що трапилось

Також повідомляється, що вранці біля посольства США в Лондоні стався "контрольований вибух".

Південний термінал лондонського аеропорту "Гатвік" був евакуйований 22 листопада о 10:50 через "інцидент з безпекою". Пасажири не можуть потрапити до цього терміналу.

Про це повідомляє SsureyLive.

Аеропорт "Гатвік" опублікував заяви в соцмережі X:

"Значну частину південного терміналу було евакуйовано як запобіжний захід, поки ми продовжуємо розслідування інциденту з безпекою. Пасажири не зможуть увійти до Південного терміналу, поки це триває".

"Безпека та безпека наших пасажирів і персоналу залишається нашим головним пріоритетом. Ми наполегливо працюємо над вирішенням проблеми якомога швидше", – додали в аеропорту.

Поліція Сассекса повідомила, що довкола південного терміналу аеропорту встановлено кордон безпеки після виявлення в багажі ймовірно забороненого предмета. На місце було викликано поліцію, і як запобіжний захід розгортається група знешкодження боєприпасів.

Інцидент спричинив значні проблеми, тому що деякі дороги навколо південного терміналу були закриті. Поліція рекомендує людям за можливості уникати цього району.

Станції метро, такі як лондонська "Вікторія", порадили пасажирам не їздити до аеропорту Гатвік, допоки інцидент не буде вирішено.

Також повідомляється, що 22 листопада біля посольства США в Лондоні стався "контрольований вибух". Поліція повідомила, що офіцери досліджують "підозрілий пакет". Було підтверджено, що це був контрольований вибух, здійснений фахівцями. Подальші подробиці поки що невідомі.

До слова, раніше на півночі Німеччини заарештували 17-річного підлітка, який міг готувати теракт на одному з різдвяних ярмарків.

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