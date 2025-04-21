У Лондоні показали реконструкцію розпʼяття Ісуса Христа під пісню "Пливе кача": відео

Великодня реконструкція страстей Христових на Трафальгарській площі / © скриншот з відео

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У Лондоні на Трафальгарській площі у Страсну п’ятницю, 18 квітня, відбулася традиційна великодня реконструкція страстей Христових — The Passion of Jesus 2025. Але цього року одна деталь особливо вразила глядачів: під час сцени розп’яття Ісуса Христа звучала українська пісня-реквієм «Гей, пливе кача».

Ця композиція набула особливого значення в Україні як символ скорботи за загиблими героями Майдану та війни проти Росії з 2014 року. Відео з події опублікувала у Facebook львів’янка Анна Ковальська.

«Покажу вам уривок відео з реконструкції розп’яття Ісуса Христа, яка відбулася 18 квітня 2025 року на Трафальгарській площі в Лондоні: The Passion of Jesus 2025 — Trafalgar Square, London. Мене вразило, під яку пісню це відбувалося. Послухайте, будь ласка. „Пливе Кача“ — це неймовірно…», — написала львів’янка.

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Пісня «Пливе кача» — давній лемківський реквієм, який став символом пам’яті в Україні після подій Революції Гідності у 2014 році. Відтоді її часто використовують під час жалобних церемоній, прощань із загиблими військовими, і вона набуває ще глибшого значення в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України.

Дата публікації 14:02, 21.04.25 Кількість переглядів 4 У Лондоні показали реконструкцію розпʼяття Ісуса Христа під пісню "Пливе кача"

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта вранці, 21 квітня. Останнім часом він хворів.