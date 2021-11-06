У Лондоні протести антиваксерів завершилися нападом на поліцію та арештами (фото, відео)

У Лондоні протести антиваксерів завершилися нападом на поліцію та арештами (фото, відео)

Протестувальники у масках Гая Фокса зібралися на Трафальгарській площі.

Протести антивакцинаторів у Лондоні 5 листопада завершилися сутичками, унаслідок яких зазнали поранення восьмеро офіцерів поліції та затримали 12 протестувальників.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що сотні протестувальників зіткнулися з поліцією у центрі Лондона під час святкування "Ночі Гая Фокса".

Londra live



@UKunitedTogether



Well done London, that's more like it.... #Parliament Spuare



Share this, lift someone spirit.... Keep the protest pic.twitter.com/IMVaRXxfbV — @d_essere fit 88 the returns (@dessere88) November 5, 2021

Протестувальники у масках Гая Фокса зібралися на Трафальгарській площі, деякі кидали феєрверки в поліцію. Також натовп спостерігав, як спалюють опудало прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Потім мітинг перемістився на площу Парламенту, де учасники демонстрації зіткнулися з поліцейськими.

Багато демонстрантів тримали таблички на знак протесту проти карантинних заходів, а деякі з них запускали феєрверки та використовували лазерні указки проти поліцейських.

Нагадаємо:

Нещодавно Україною прокотилась хвиля мітингів проти вакцинації. Так звані "антиваксери" пікетували під Верховною Радою і перекривали дорогу. Страйкували також і в Івано-Франківську. Мітинг провели і в Одесі на Думській площі, де вимагали не лише "відміни примусової вакцинації", а й зниження тарифів.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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