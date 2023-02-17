У Лондоні ув’язнили російського шпигуна, який працював у посольстві: страждав від депресії і любив пиво

У п’ятницю, 17 лютого, суд у Лондоні ухвалив вирок колишньому охоронцю посольства Великої Британії в Берліні. Йому призначили покарання у вигляді 13 років і двох місяців ув'язнення за шпигунство на користь Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Понад три роки 58-річний Девід Баллантайн Сміт передавав росіянам конфіденційну інформацію, зокрема урядове листування та інші таємні документи. Зокрема, Сміт передавав інформацію російському військовому аташе в Берліні, генерал-майору Сергію Чухрову в листопаді 2020 року.

Голова спеціального відділу по боротьбі зі злочинністю та протидії тероризму Королівської прокуратури Нік Прайс, сказав, що Смітом керували "жадібність і ненависть до нашої країни".

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"Ця ненависть була відчутною і спонукала його до того, що можна назвати справді огидною поведінкою", — сказав він після завершення процесу.

Після спеціальної операції британської контррозвідки охоронця посольства арештували в серпні 2021 року. Під час обшуку в його будинку в Потсдамі було виявлено USB-накопичувач, який містив кілька фотографій співробітників посольства та дипломатичних паспортів.

Він також зняв на відео низку конфіденційних документів, серед яких - лист від тодішнього міністра торгівлі Ліз Трасс і тодішнього міністра бізнесу Алока Шарми до голови уряду Бориса Джонсона, який був під грифом “секретно”.

У листопаді 2022 року Сміт визнав себе винним у восьми злочинах відповідно до Закону про державну таємницю.

Обвинувачений у суді заявив, що відчуває огиду до себе і соромиться того, що зробив. Він додав, що почав збирати конфіденційну інформацію через суперечку з колегами та під час депресії, коли випив чотири літри пива. Однак Сміт заперечив, що передавав комусь ці дані.

Суддя відхилив докори сумління підсудного і заявив, що це прояв жалю винятково до самого себе.

Нагадаємо, обшуки у помешканні охоронця посольства Великої Британії у Берліні, якого затримали за підозрою у шпигунстві на користь Росії, підтвердили, що він був фанатичним прихильником Путіна.

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