У Лондоні в багатоквартирному будинку виявили отруйні хімічні речовини: 11-річна дівчинка померла

Дитина померла у лікарні.
У лондонському районі Шедвелл в багатоквартирному будинку, де пізніше було виявлено отруйні хімічні речовини, загинула 11-річна дівчинка, ще трьох людей доправили до лікарні після того, як їм стало зле.
Про це повідомляє Мetro.
Вважається, що хімічні речовини, виявлені рятувальниками, використовувалися для боротьби зі шкідниками. Інших мешканців кварталу евакуювали, наразі ними опікується місцева влада.
У поліції Лондона повідомили, дівчинка померла у лікарні, і причини смерті будуть відомі після патологоанатомічного огляду. Інші три людини залишаються в лікарні. Жодних подробиць про їхній стан лікарі не повідомляють.
Рятувальники провели зачистку будівлі та виявила певну кількість хімікатів, які, як вважають, використовувалися для боротьби зі шкідниками. Вони будуть безпечно вилучені, і буде проведено розслідування, щоб визначити, як вони опинилися в будівлі.