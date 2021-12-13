У Лондоні в багатоквартирному будинку виявили отруйні хімічні речовини: 11-річна дівчинка померла

Дитина померла у лікарні.

У лондонському районі Шедвелл в багатоквартирному будинку, де пізніше було виявлено отруйні хімічні речовини, загинула 11-річна дівчинка, ще трьох людей доправили до лікарні після того, як їм стало зле.

Також читайте У Лондоні затримали чоловіка, який навмисне отруїв продукти в магазинах

Про це повідомляє Мetro.

Вважається, що хімічні речовини, виявлені рятувальниками, використовувалися для боротьби зі шкідниками. Інших мешканців кварталу евакуювали, наразі ними опікується місцева влада.

У поліції Лондона повідомили, дівчинка померла у лікарні, і причини смерті будуть відомі після патологоанатомічного огляду. Інші три людини залишаються в лікарні. Жодних подробиць про їхній стан лікарі не повідомляють.

Рятувальники провели зачистку будівлі та виявила певну кількість хімікатів, які, як вважають, використовувалися для боротьби зі шкідниками. Вони будуть безпечно вилучені, і буде проведено розслідування, щоб визначити, як вони опинилися в будівлі.