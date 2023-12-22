У Лондоні викрали нову роботу Бенксі одразу після того, як вона з'явилась (фото, відео)

Менш як за годину після того, як Бенксі підтвердив авторство свого нового стріт-арту у Лондоні, роботу викрали. За свідченнями очевидців, предмет мистецтва забрали двоє чоловіків у цивільному одязі та відвезли в невідомому напрямку.

Про це пише Daily Mail.

Бенксі намалював свою роботу на дорожньому знакові STOP. На ньому він зобразив три безпілотники. Однак одразу після того, як художник у своїх соцмережах підтвердив авторство та вказав адресу, де розміщено твір, його вкрали. Свідками стали лондонці, які спеціально приїхали, щоб подивитися на нову роботу Бенксі.

Banksy artwork stolen in South London (Peckham) pic.twitter.com/xZwBBTohmO — YourLegalAssistantUK (@PopCultureSol) December 22, 2023

Someone already stole the new Banksy stop sign in London (Full Video) pic.twitter.com/ZbJoiwYVCV — GDTV (@groundeadtv) December 22, 2023

Now you see it, now you don’t: Banksy stop sign taken from London street soon after it appearshttps://t.co/XDXhuAkxW4 — Zaheer (@ZaheerManda) December 22, 2023

Слід зазначити, що це вже не перший випадок крадіжки робіт Бенксі з вулиць. Наприкінці 2022 року в Гостомелі під Києвом місцевий житель намагався викрасти ґрафіті Бенксі із зображенням жінки в протигазі з вогнегасником у руках. Він зрізав малюнок зі стіни разом зі штукатуркою та намагався перевезти твір за допомогою деревʼяних дощок та поліетилену. Твір вдалося повернути, підозрюваному повідомили про підозру в замаху на крадіжку в особливо великому розмірі за умов воєнного стану.

Крім того, 2019 року було викрадено ґрафіті Бенксі, зроблене на дверях музичного клубу "Батаклан" у Парижі, де внаслідок теракту 2015 року загинули 90 людей. Вуличні роботи Бенксі також часто піддаються вандалізму.

Хто такий Бенксі

Бенксі – один із найвідоміших у світі художників стріт-арту. Хто саме ховається за цим псевдонімом – чоловік, жінка чи творчий колектив – невідомо. Ґрафіті Бенксі нерідко зʼявляються в точках соціальних та воєнних конфліктів. Вони містять у собі антивоєнні висловлювання та заклики до соціальної справедливості.

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