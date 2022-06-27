У Лондоні з’явився незвичайний острів: може змінити течію Темзи

У Лондоні з’явився незвичайний острів: може змінити течію Темзи

Ріку у британській столиці забруднює купа вологих серветок, які накопичилася на площі розміром як два тенісні корти.

У Лондоні із викинутих вологих серветок у річці Темзі утворився "острів" розміром приблизно з два тенісні корти.

Про це заявила британська депутатка Флер Андерсон, пише Times.

За її словами, штучний “острів” завтовшки з метр та площею як два тенісні корти утворився на вигині Темзи на західній околиці Лондона, поблизу Гаммерсміта та однойменного мосту.

Виступаючи в парламенті, депутатка попередила громадськість, що купи вологих серветок не тільки забруднюють річку, але й при надмірному нагромадженні можуть змінити її течію.

In just under five years, this wet wipe island grew by 1.4m in height and covered the area of two tennis courts, data from us, @TidewayLondon and the @LondonPortAuth shows. pic.twitter.com/lWpB0h9c4Q — Thames21 (@Thames21) June 24, 2022

Нагадаємо, французькі та американські мікробіологи біля берегів тропічного острова Гваделупа у Карибському морі виявили раніше невідомий вид гігантських бактерій завдовжки майже сантиметр. Їх можна побачити неозброєним оком.

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