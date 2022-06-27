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У Лондоні з’явився незвичайний острів: може змінити течію Темзи

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У Лондоні з’явився незвичайний острів: може змінити течію Темзи

Фото: соцмережі

Ріку у британській столиці забруднює купа вологих серветок, які накопичилася на площі розміром як два тенісні корти.

У Лондоні із викинутих вологих серветок у річці Темзі утворився "острів" розміром приблизно з два тенісні корти. 

Про це заявила британська депутатка Флер Андерсон, пише Times.

За її словами, штучний “острів” завтовшки з метр та площею як два тенісні корти утворився на вигині Темзи на західній околиці Лондона, поблизу Гаммерсміта та однойменного мосту. 

Виступаючи в парламенті, депутатка попередила громадськість, що купи вологих серветок не тільки забруднюють річку, але й при надмірному нагромадженні можуть змінити її течію.

Нагадаємо, французькі та американські мікробіологи біля берегів тропічного острова Гваделупа у Карибському морі виявили раніше невідомий вид гігантських бактерій завдовжки майже  сантиметр. Їх можна побачити неозброєним оком.

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