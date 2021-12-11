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У Лондоні забороняють електросамокати: не можна кататись на вулицях та перевозити в громадському транспорті

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У Лондоні забороняють електросамокати: не можна кататись на вулицях та перевозити в громадському транспорті

КМДА

Тим, хто намагатиметься порушити заборону загрожує штраф - 1 тис. фунтів стерлінгів. 

У столиці Великої Британії через пожежі заборонили кататись на електросамокатах на вулицях та перевозити їх в громадському транспорті. 

Про це повідомляє The Verge. 

Компанія Transport for London повідомила про заборону на використання електросамокатів від 13 грудня у транспорті своєї мережі. Також електросамокати не можна перевозити в усьому громадському транспорті Лондона, зокрема в метро та автобусах. Проте магазини продовжують продавати цей транспорт, оскільки його можна використовувати на приватній території. 

У Лондоні дозволені лише самокати із прокатного сервісу компанії Transport for London, оскільки вони проходять перевірку безпеки. Також на вулицях можна користуватись електровелосипедами. 

Тим, хто намагатиметься порушити заборону загрожує штраф - 1 тис. фунтів стерлінгів. 

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