У Лондоні загадково зникла молода вчителька, пізніше її тіло знайшли у парку під листям: під підозрою - колишній кур'єр

У Лондоні загадково зникла молода вчителька, пізніше її тіло знайшли у парку під листям: під підозрою - колишній кур'єр

Первісна експертиза причин смерті не дала результатів, а мотиви злочину з'ясовують.

На південному сході Лондона у парку під листям 18 вересня перехожий виявив тіло вбитої молодої жінки. Нею виявилася 28-річна лондонська вчителька Сабіна Несса, яка загадково зникла напередодні вечері, коли йшла з дому до паба, де на неї чекав друг. За кілька днів поліція затримала двох підозрюваних.

Про це повідомляє BBC News Україна.

НЕ ДІСТАЛАСЯ ПУНКТУ ПРИЗНАЧЕННЯ І ЗНИКЛА

У п'ятницю, 17 вересня, близько 20:30 Сабіна Несса вийшла з дому і попрямувала через невеликий місцевий парк до паба Depot на Пеглер-сквер біля залізничної станції, де на неї чекав друг.

Honestly I don't feel comfortable about the media reporting that Sabina Nessa was walking to the pub when she was killed, and associating her with alcohol as a Muslim woman in her death.



The Depot in Kidbrooke is a posh bar & kitchen type place, serving food/coffee etc too pic.twitter.com/1zxstpswoc — Ruqaiya (@ruqaiya_h) September 25, 2021

Поліція каже, що весь шлях мав зайняти близько п'яти хвилин. Дорогою на неї напали, але що саме сталося - поки що невідомо. Наступного дня місцевий житель, що вигулював собаку, знайшов тіло Несси на доріжці біля будівлі місцевого громадського центру. Тіло було прикрите листям.

Associated Press

Спочатку поліція затримала двох підозрюваних неподалік від місця злочину, проте пізніше була змушена відпустити їх через відсутність доказів.

Associated Press

А в неділю в Істборні в графстві Східний Сассекс був заарештований підозрюваний у злочині 38-річний Кочі Селамай.

Koci Selamaj, from Eastbourne was arrested on Sunday for the killing of Sabina Nessa. He will appear before Willesden Magistrates' Court on Tuesday. pic.twitter.com/W7AfysdGs5 — Islah (@MistahIslah) September 27, 2021

У пресі повідомляли, що в Селамаї впізнали колишнього кур'єра, який доставляв піцу та жив в прибережному містечку Істборн, але про його минуле майже нічого не повідомлялося. Припускають, що його, можливо, вдалося визначити за автомобілем Nissan, яким він володіє.

Британські ЗМІ також отримали відеозапис з камери спостереження, де видно, як невідомий чоловік проходить повз житлові будинки у Кідбруці та імовірно намагається заховати якийсь червоний предмет, що тримає у руках. Поліція тоді попросила не робити передчасних висновків і дочекатися результатів розслідування.

KIDBROOKE update: Police investigating the murder of Sabina Nessa (28) whose body was found near the OneSpace community centre at 5:30pm Saturday want to identify this man pictured in Pegler Square on Friday evening. They believe he has access to a silver car. ☎ 0208 721 4266. pic.twitter.com/uaQGi9SgWW — Kent 999s (@Kent_999s) September 23, 2021

ПОСТАВ ПЕРЕД СУДОМ У СПОРТИВНОМУ КОСТЮМІ ТА КОРИСТУВАВСЯ ПОСЛУГАМИ ПЕРЕКЛАДАЧА

Тим часом стало відомо, що первісна експертиза причин смерті не дала результатів, а мотиви злочину з'ясовують.

У вівторок Селамай вперше постав перед магістратським судом у Вілсдені на північному заході Лондона. Він був одягнений у спортивний костюм та користувався послугами перекладача з албанського.

Коли суддя запитав його про те, чи визнає він провину, адвокат підозрюваного Ейдан Харві заявив, що його клієнт не має наміру цього робити.

Ніл Джон з лондонської поліції заявив, що влада поінформувала про арешт підозрюваного родину вбитої жінки і перебуває у постійному контакті з її родичами.

У четвер Селамай має постати вже перед кримінальним судом Олд Бейлі.

БУЛА ДОБРОЮ, ТУРБОТЛИВОЮ І АБСОЛЮТНО ВІДДАНОЮ УЧНЯМ

Сабіна Несса була вчителькою початкових класів у лондонському районі Кетфорд на південному сході міста, а жила неподалік у Кідбруці, який останні роки вважали спокійним і респектабельним районом.

Директорка школи, де працювала жінка, каже, що вона була чудовою вчителькою.

"Вона була доброю, турботливою і абсолютно відданою своїм учням", - сказала Ліза Вільямс.

Фото: Metropolitan Police/PA

Родина Сабіни шокована. "У Сабіни було золоте серце, вона ніколи не говорила ні про кого нічого поганого", - каже двоюрідний брат вбитої Зубель Ахмед.

У минулі вихідні у Кідбруці відбулася траурна церемонія пам'яті Несси, на яку прийшли сотні людей, зокрема місцеві жителі та родичі вбитої.

Thousands of mourners have turned out to grieve the loss of our sister Sabina Nessa, with many unable to enter the square.



We come together in grief and anger, we will not rest until the streets are safe for our sisters and siblings. pic.twitter.com/7FtMdLdUXH — Sisters Uncut (@SistersUncut) September 24, 2021

Нагадаємо:

Пів року тому у Британії в лісі неподалік Ешфорда знайшли тіло 33-річної Сари Еверард. Дівчина поверталася додому від приятелів і зникла. За кілька днів поліція заарештувала чоловіка, якого підозрюють у її вбивстві: це поліцейський Вейн Кузенс, причому з елітного підрозілу, що охороняв дипустанови. Він одружений з українкою.

Дівчина поверталася додому від приятелів і зникла. За кілька днів поліція заарештувала чоловіка, якого підозрюють у її вбивстві: це поліцейський Вейн Кузенс, причому з елітного підрозілу, що охороняв дипустанови. Він одружений з українкою. Слідство, над яким цілодобово працювали сотні офіцерів, аби з'ясувати найдрібніші подробиці зникнення Сари і її убивства, встановило, що у березні цього року Вейн Казінс під виглядом арешту викрав 33-річну жительку Лондона Сару Еверард - посадив її в машину, вивіз до лісу і там задушив. Особу жертви довелося встановлювати за зубами, бо вбивця спалив її в порожньому холодильнику, а потім викинув останки у ставок неподалік.

33-річну жительку Лондона Сару Еверард - Особу жертви довелося встановлювати за зубами, бо Напередодні британцю винесли вирок за звинуваченням у жорстокому вбивстві. Коп-убивця проведе у в’язниці все життя і не матиме права на помилування.

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