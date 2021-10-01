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У Лондоні загадково зникла молода вчителька, пізніше її тіло знайшли у парку під листям: під підозрою - колишній кур'єр

Первісна експертиза причин смерті не дала результатів, а мотиви злочину з'ясовують.

На південному сході Лондона у парку під листям 18 вересня перехожий виявив тіло вбитої молодої жінки. Нею виявилася 28-річна лондонська вчителька Сабіна Несса, яка загадково зникла напередодні вечері, коли йшла з дому до паба, де на неї чекав друг. За кілька днів поліція затримала двох підозрюваних.

Про це повідомляє BBC News Україна.

НЕ ДІСТАЛАСЯ ПУНКТУ ПРИЗНАЧЕННЯ І ЗНИКЛА

У п'ятницю, 17 вересня, близько 20:30 Сабіна Несса вийшла з дому і попрямувала через невеликий місцевий парк до паба Depot на Пеглер-сквер біля залізничної станції, де на неї чекав друг.

Поліція каже, що весь шлях мав зайняти близько п'яти хвилин. Дорогою на неї напали, але що саме сталося - поки що невідомо. Наступного дня місцевий житель, що вигулював собаку, знайшов тіло Несси на доріжці біля будівлі місцевого громадського центру. Тіло було прикрите листям.

© Associated Press
Associated Press

Спочатку поліція затримала двох підозрюваних неподалік від місця злочину, проте пізніше була змушена відпустити їх через відсутність доказів.

© Associated Press
Associated Press

А в неділю в Істборні в графстві Східний Сассекс був заарештований підозрюваний у злочині 38-річний Кочі Селамай.

У пресі повідомляли, що в Селамаї впізнали колишнього кур'єра, який доставляв піцу та жив в прибережному містечку Істборн, але про його минуле майже нічого не повідомлялося. Припускають, що його, можливо, вдалося визначити за автомобілем Nissan, яким він володіє.

Британські ЗМІ також отримали відеозапис з камери спостереження, де видно, як невідомий чоловік проходить повз житлові будинки у Кідбруці та імовірно намагається заховати якийсь червоний предмет, що тримає у руках. Поліція тоді попросила не робити передчасних висновків і дочекатися результатів розслідування.

 

ПОСТАВ ПЕРЕД СУДОМ У СПОРТИВНОМУ КОСТЮМІ ТА КОРИСТУВАВСЯ ПОСЛУГАМИ ПЕРЕКЛАДАЧА

Тим часом стало відомо, що первісна експертиза причин смерті не дала результатів, а мотиви злочину з'ясовують.

У вівторок Селамай вперше постав перед магістратським судом у Вілсдені на північному заході Лондона. Він був одягнений у спортивний костюм та користувався послугами перекладача з албанського.

Коли суддя запитав його про те, чи визнає він провину, адвокат підозрюваного Ейдан Харві заявив, що його клієнт не має наміру цього робити.

Ніл Джон з лондонської поліції заявив, що влада поінформувала про арешт підозрюваного родину вбитої жінки і перебуває у постійному контакті з її родичами.

У четвер Селамай має постати вже перед кримінальним судом Олд Бейлі.

БУЛА ДОБРОЮ, ТУРБОТЛИВОЮ І АБСОЛЮТНО ВІДДАНОЮ УЧНЯМ

Сабіна Несса була вчителькою початкових класів у лондонському районі Кетфорд на південному сході міста, а жила неподалік у Кідбруці, який останні роки вважали спокійним і респектабельним районом.

Директорка школи, де працювала жінка, каже, що вона була чудовою вчителькою.

"Вона була доброю, турботливою і абсолютно відданою своїм учням", - сказала Ліза Вільямс.

Фото: Metropolitan Police/PA / ©
Фото: Metropolitan Police/PA

Родина Сабіни шокована. "У Сабіни було золоте серце, вона ніколи не говорила ні про кого нічого поганого", - каже двоюрідний брат вбитої Зубель Ахмед.

У минулі вихідні у Кідбруці відбулася траурна церемонія пам'яті Несси, на яку прийшли сотні людей, зокрема місцеві жителі та родичі вбитої.

Нагадаємо: 

  • Пів року тому у Британії в лісі неподалік Ешфорда знайшли тіло 33-річної Сари Еверард. Дівчина поверталася додому від приятелів і зникла. За кілька днів поліція заарештувала чоловіка, якого підозрюють у її вбивстві: це поліцейський Вейн Кузенс, причому з елітного підрозілу, що охороняв дипустанови. Він одружений з українкою.
  • Слідство, над яким цілодобово працювали сотні офіцерів, аби з'ясувати найдрібніші подробиці зникнення Сари і її убивства, встановило, що у березні цього року Вейн Казінс під виглядом арешту викрав 33-річну жительку Лондона Сару Еверард - посадив її в машину, вивіз до лісу і там задушив. Особу жертви довелося встановлювати за зубами, бо вбивця спалив її в порожньому холодильнику, а потім викинув останки у ставок неподалік. 
  • Напередодні  британцю винесли вирок за звинуваченням у жорстокому вбивстві. Коп-убивця проведе у в’язниці все життя і не матиме права на помилування.

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