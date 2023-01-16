У Лондоні затримали стрільця, який поранив шістьох людей

Серед поранених дві дівчинки 12 та 7 років

Британські правоохоронці затримали чоловіка, який відкрив стрілянину в центру Лондона та поранив 6 людей, серед яких 7-річна дитина.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Повідомляється, що ввечері, 14 січня, невідомий почав стріляти з автомобіля біля вокзалу Юстон. В результаті стрілянини постраждали чотири жінки 45, 48, 41 і 21 років та дві дівчинки 12 та 7 років.

Видання повідомляє, що нападником виявився 22-річний чоловік. Його автомобіль зупинили на Кріклвуд-лейн близько 16:00 в неділю, 15 січня. Його заарештували за підозрою у замаху на вбивство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у лондонському аеропорту Гітроу був арештований літній чоловік, у якого виявили пакет за слідами урану.

Крім того, ми раніше інформували, що у США шестирічний хлопчик вистрілив в 30-річну вчительку початкової школи у місті Ньюпорт-Ньюс, штат Вірджинія.

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