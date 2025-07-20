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У Лос-Анджелесі автомобіль в'їхав у натовп: багато поранених
Після наїзду водія почали бити очевидці, а згодом його було підстрелено. Поліція повідомила, що чоловіка доправили до лікарні.
У Лос-Анджелесі автівка в’їхала у натовп біля нічного клубу The Vermont. За останніми даними, щонайменше 30 людей дістали поранення.
Про це повідомляє Reuters.
Інцидент трапився близько 02:00 за місцевим часом.
За даними представника пожежної служби капітана Адама ВанГерпена, транспортний засіб спочатку врізався у фургон, потім протаранив стійку паркувальника і врізався у натовп.
Коли правоохоронці прибули на місце події, перехожі витягли водія з автомобіля Nissan Versa і напали на нього. Один з нападників вистрілив у водія, якого потім доправили до лікарні для проведення операції.
Нагадаємо, у Китаї стратили чоловіка, який у листопаді минулого року здійснив навмисний наїзд автомобілем на натовп у місті Чжухай, де загинуло 35 людей.
Як з’ясувалось, причиною, яка спонукала китайця здійснити масштабну аварію, стало невдоволення через угоду про розлучення з дружиною.