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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Лос-Анджелесі ввели комендантську годину, Трамп погрожує вʼязницею учасникам протестів

Президент США Дональд Трамп заявив, що учасники масових заворушень у Лос-Анджелесі сядуть у тюрму на довгі роки, а військові залишатимуться в місті доти, доки не настане мир.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Протести у Лос-Анджелесі

Протести у Лос-Анджелесі / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив тривалим ув’язненням усім, хто причетний до масових безладів у центральних районах Лос-Анджелеса.

Про це повідомляє CNN.

Під час брифінгу на військовій базі Ендрюс американський лідер зазначив, що військові залишатимуться у місті «доти, доки не буде миру».

Таку заяву він зробив на тлі критики щодо рішення направити до Лос-Анджелеса підрозділи Національної гвардії Каліфорнії та 700 морських піхотинців.

«Я просто хочу бачити мир. Якщо буде мир — ми йдемо. Якщо є хоча б натяк на відсутність миру — ми залишаємося там, доки не буде миру», — сказав Трамп.

Президент також наголосив на серйозних наслідках для учасників погромів.

«І багато людей заарештовують. Погромників, або як хочете їх називайте. Вони мають знати: багато людей заарештовують. Вони надовго сядуть у в’язницю», — заявив він.

Трамп також прокоментував можливість задіяти положення Закону про повстання, якщо ситуація загостриться.

«Якщо буде повстання — я, безумовно, його задію. Побачимо», — відповів глава Білого дому.

Коментуючи дії силовиків, президент зазначив: «Якщо вони роблять усе те, що ви бачили протягом останніх трьох ночей — я б сказав, що це є підставою для втручання».

Трамп також підкреслив, що військові залишатимуться у місті, доки не буде усунено загрозу безпеці громадян.

«Якщо вони становлять небезпеку, кидають бетон чи цеглу, плюють у поліцейських або нападають на людей — усе це ми вже бачили протягом останніх трьох ночей. Це і є підстава для дій», — наголосив він.

Раніше повідомлялося, що масові протести, що охопили Лос-Анджелес, стали результатом свідомої провокації з боку адміністрації Дональда Трампа.

Ми раніше інформували, що губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив про намір подати позов проти адміністрації Дональда Трампа через розгортання Національної гвардії у штаті без погодження з місцевою владою.

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