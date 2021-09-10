У Лос-Анджелесі схвалили обов'язкову COVID-вакцинацію всіх школярів від 12 років

У Лос-Анджелесі схвалили обов'язкову COVID-вакцинацію всіх школярів від 12 років

Без вакцини від коронавірусу учні не зможуть відвідувати очні заняття.

В американському штаті Каліфорнія у четвер, 9 вересня, рада з освіти Лос-Анджелеса проголосувала за обов'язкову вакцинацію від COVID-19 учнів від 12 років, які прагнуть відвідувати очні заняття.

Про це повідомляє The Associated Press.

Досі об'єднаний шкільний округ Лос-Анджелеса, в якому навчається понад 600 тисяч дітей, в основному латиноамериканців, щотижня перевіряв на коронавірус всіх учнів і співробітників, вимагав носіння масок у приміщенні і на вулиці, а також закликав до вакцинації учителів.

Відповідно до нового рішення, учні від 12 років і старше, які займаються спортом і іншими позашкільними заходами, повинні отримати два COVID-щеплення до кінця жовтня, а інші - до 19 грудня.

"Ця дія не про порушення чиїхось прав. Ця акція спрямована на те, щоб зробити нашу роботу із забезпечення того, щоб в державних школах діти могли ходити в школу і бути в безпеці", - висловилася членкиня правління шкільного округу Лос-Анджелеса Моніка Гарсія.

Погляди батьків на рішення округу розділилися. Зокрема, Люсі Рімалауер заявила, що рада, що правління намагається захистити її сина, поки він не подорослішав, і дбає про безпеку шкільного середовища.

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А ось Бріна Маковка не підтримала нову вимогу, пояснивши свою думку тим, що рішення за своїх дітей повинні ухвалювати батьки, а не правління.

А на Кубі у Сьєнфуегоській провінції вперше у світі стартувала вакцинація від COVID-19 для малюків у віці від двох років.

Водночас у МОЗ України поки не планують проводити масову вакцинацію дітей від COVID-19. Зараз в пріоритеті щеплення дорослого населення.

Новини України: МОЗ дозволило вакцинувати дітей, старше 12 років

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