У Лос-Анджелесі стрімко зростає кількість руйнувань і жертв пожеж

Рятувальники поки що не можуть приборкати вогонь.

В окрузі Лос-Анджелес (Каліфорнія, США) палають п'ять великих лісових пожеж, у яких загинули щонайменше 10 людей. Близько 10 тисяч будівель спалені дотла.

Про це повідомляє BBC.

Пожежники продовжують боротися з полумʼям, яке швидко поширюється через суху погоду і сильний вітер. Тим часом поліція бореться з мародерами. Підтримувати громадський порядок правоохоронцям допомагають солдати Національної гвардії Каліфорнії.

Шериф Лос-Анджелеса Роберт Луна каже, що дістатися до багатьох постраждалих районів важко через небезпеку, тому кількість загиблих "абсолютно точно зміниться".

Фото: Associated Press

З його слів, ситуація виглядає так, ніби "на ці райони впала атомна бомба".

Вогонь дістався і самого Голлівуду. Полум'я загрожує "Алеї слави" та концертному залу Hollywood Bowl. Літаки скидають вогнегасні речовини і воду на пагорби.

Влада поки не оцінила збитки від пожеж. Приватна компанія AccuWeather вважає, що економічні втрати можуть перевищити 150 мільярдів доларів.

Причини загорянь поки що невідомі, здійснюється розслідування. Серед версій - підпал і пошкодження електропроводки, також розглядають спалювання сміття і феєрверки.

Поліція Лос-Анджелеса заявила, що затримала чоловіка, підозрюваного у спробі підпалу в районі Вудленд-Гіллз. Його помістили під варту, подробиці не повідомляють.

Нагадаємо, стихійна лісова пожежа та потужний штормовий вітер, який швидко роздмухує полум’я, спричинили серйозну небезпеку в околицях Лос-Анджелеса, де розташовані будинки знаменитостей, примусивши десятки людей до термінової евакуації.

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