У Лос-Анджелесі вигоріла вщент територія розміром із Вашингтон: пожежі досі не можуть приборкати

Близько 8500 пожежників із семи штатів та двох іноземних держав сьомий день поспіль намагаються приборкати пожежі в Лос-Анджелесі. У вівторок, 14 січня, рятувальникам вдалося трохи збільшити зону контролю над периметром пожеж, які вже випалили вщент територію розміром із Вашингтон.

Про це пише Reuters.

Пожежні на землі працюють цілодобово з моменту виникнення пожеж 7 січня, при цьому літакам та гелікоптерам пожежної авіації кілька разів доводилося зупиняти роботу через ураганний вітер. За даними Національної метеорологічної служби, погодні умови підвищеної небезпеки збережуться до середи, а в ніч на вівторок швидкість вітру досягла піку 80 км/год.

Видання повідомило невтішні дані про дві найбільші пожежі в Лос-Анджелесі:

Палісейдс на західній околиці міста – площа 96 кв. км, локалізовано 17% периметра;

Ітон у передгір'ях на схід від міста – площа 57 кв. км, периметр локалізовано на 35%.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом повідомив, що за ніч у Південній Каліфорнії спалахнуло 11 нових пожеж, але їх вдалося швидко загасити, оскільки пожежники та обладнання вже були напоготові.

За сім днів стихія, що розбушувалася, забрала життя 24 людей, а кількість пошкоджених або повністю знищених вогнем будівель перевищила 12 тисяч. Цілі квартали були випалені вщент.

"Одна справа побачити це по телевізору. Інша справа — побачити це з повітря. Величезні, колосальні руйнування неможливо уявити, поки ви їх не побачите", — заявила мер Лос-Анджелеса Карен Басс.

У Південній Каліфорнії з квітня не було істотних опадів, через що чагарник висох і перетворився на паливо, що легко спалахує, а пустельні вітри розносили іскри на три кілометри попереду вогню. 88 тисяч людей було евакуйовано, ще 84 тисячі отримали попередження про можливу евакуацію.

Пожежа в Палісейдс також торкнулася музею Поля Гетті, де зберігається безцінна колекція творів мистецтва, у тому числі картини Ван Гога, Рембрандта, Моне та Дега. Але колекція залишилася у безпеці всередині сховища з каменю, вогнестійкої сталі та залізобетону.

Нагадаємо, канадський пожежний літак зіткнувся з аматорським дроном над палаючим Лос-Анджелесом. Поліція розпочала розслідування та пошуки оператора дрону, який порушив заборону на польоти у зоні пожежі.

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