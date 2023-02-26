У Лукашенка розкрили секретні дані й повідомили, скільки білорусів готові мобілізувати у разі війни

У Білорусі можуть мобілізувати для потреб армії у разі переходу країни на "військові рейки" 1,5 млн осіб.

Про це заявив держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович, повідомляє провладне видання БЕЛТА.

Силовик Лукашенка заявив, що "увесь народ за необхідності має стати на захист Батьківщини".

"Якщо взяти за чисельністю військові організації держави, можливо, розкрию деякі секретні відомості, структури військової організації держави, не Збройних сил, складуть десь до 1,5 млн осіб у разі оголошення військового стану та переведення економіки на військові рейки", - заявив Вольфович.

За його словами, відповідальність за формування "загонів народного ополчення" покладено на місцеві органи влади. Водночас територіальні органи МВС Білорусі керуватимуть цими так званими "загонами".

Вольфович каже, що це буде структура, яка надаватиме силовикам "допомогу" на місцях у виконанні "завдань громадського порядку" та інших завдань відповідно з військовим становищем.

До слова, останні опубліковані дані свідчать, що населення Білорусі становить близько 9,3 млн осіб. За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень за 2022 рік, професійна армія країни налічує близько 48 тисяч військовослужбовців та близько 12 тисяч прикордонників.

Як повідомлялося, у Білорусі провели специфічні навчання учнів. У місті Орша військові навчають учнів розганяти акції протесту.

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Слід зауважити, що диктатор Білорусі Олександр Лукашенко підтримує Росію та її лідера Володимира Путіна у повномасштабній війні проти України. Саме з Білорусі 24 лютого 2022-го на Київ вийшли перші танки.

Також Білорусь надала Росії дозвіл на використання своєї території для транспортування військової техніки РФ, розміщення військових баз, звідти окупанти неодноразово масовано обстрілювали Україну. Крім того, в РБ перебувають російські військові на нібито так званих навчаннях з армією Білорусі.

Станом на зараз, за даними командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, у прикордонних районах України дислокуються загалом 14,5 тисячі білоруських та російських військових, які нібито проводять тренування. Ця кількість є недостатньою для наступу на північний напрямок.

Сам же Лукашенко 23 лютого заявляв, що більше не бачить "загрози" з боку України. Він каже, що не помічає концентрацію українських військ біля кордону РБ.

Тим часом Україна на кордоні з Білоруссю та Росією посилює заходи безпеки і будує та вдосконалює систему інженерного облаштування державного кордону.

Крім того, Україна розширить заміновану територію на 2 кілометри вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону. Крім того, на ділянці запровадять спеціальний прикордонний режим.

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