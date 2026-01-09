У Лукашенка є план на випадок, якщо його захоплять, як Мадуро

Олександр Лукашенко / © Associated Press

Реклама

Диктатор Олександр Лукашенко заявив, що варіант його повалення внаслідок операції на кшталт тієї, яку США здійснили у Венесуелі проти Ніколаса Мадуро, в Білорусі нереальний.

Про це повідомило пропагандистське інформагентство БЕЛТА.

«Ви пам’ятаєте минулого року засідання Ради безпеки Білорусі, де ми розподілили ролі на випадок „а що, якщо не буде президента? Слухайте, як у воду дивилися. Тому варіант Венесуели в Білорусі нереальний. Навіть якщо це станеться, у нас усе на цей випадок передбачено“, — спевнено сказав Лукашенко.

Реклама

Нагадаємо, у ніч проти 3 січня в Каракасі, Венесуела, пролунало щонайменше сім вибухів. За наказом президента США Дональда Трампа під ударом були кілька військових об’єктів країни, включно з авіабазами «Ла-Карлота» та «Фуерте Тіуна», морським портом Ла-Гуайра, будинком міністра оборони та сигнальною антеною «Ель-Волькан».

Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес затримали та вивезли з країни до США. Їм висунули звинувачення у наркотероризмі, імпорті кокаїну, незаконному володінні кулеметами ти вибухівкою, а також змові проти США.

Трамп заявив, що США планують керувати Венесуелою доти, доки не зможуть забезпечити «безпечний, належний і розважливий перехід влади», а також готові до другої, потужнішої атаки на Венесуелу, але наразі в цьому нема потреби.