ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1160
Час на прочитання
1 хв

У Лукашенка є план на випадок, якщо його захоплять, як Мадуро

В Білорусі нереально здійснити операцію з викрадення президента країни, як це сталося у Венесулі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко / © Associated Press

Диктатор Олександр Лукашенко заявив, що варіант його повалення внаслідок операції на кшталт тієї, яку США здійснили у Венесуелі проти Ніколаса Мадуро, в Білорусі нереальний.

Про це повідомило пропагандистське інформагентство БЕЛТА.

«Ви пам’ятаєте минулого року засідання Ради безпеки Білорусі, де ми розподілили ролі на випадок „а що, якщо не буде президента? Слухайте, як у воду дивилися. Тому варіант Венесуели в Білорусі нереальний. Навіть якщо це станеться, у нас усе на цей випадок передбачено“, — спевнено сказав Лукашенко.

Нагадаємо, у ніч проти 3 січня в Каракасі, Венесуела, пролунало щонайменше сім вибухів. За наказом президента США Дональда Трампа під ударом були кілька військових об’єктів країни, включно з авіабазами «Ла-Карлота» та «Фуерте Тіуна», морським портом Ла-Гуайра, будинком міністра оборони та сигнальною антеною «Ель-Волькан».

Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес затримали та вивезли з країни до США. Їм висунули звинувачення у наркотероризмі, імпорті кокаїну, незаконному володінні кулеметами ти вибухівкою, а також змові проти США.

Трамп заявив, що США планують керувати Венесуелою доти, доки не зможуть забезпечити «безпечний, належний і розважливий перехід влади», а також готові до другої, потужнішої атаки на Венесуелу, але наразі в цьому нема потреби.

Дата публікації
Кількість переглядів
1160
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie