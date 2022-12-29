У Лукашенка заявляють про падіння ракети на території Білорусі: що про це кажуть у Повітряних силах ЗСУ

Командування Повітряних сил дуже обережно коментує інформацію нібито про падіння ракети на території Білорусі під чач масованої атаки РФ. Речник відомства Юрій Ігнат заявив, що вірити режиму Лукашенка, як і режиму Путіна, не варто.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в ефірі 24 каналу.

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Він зауважив, що невдовзі українська сторона проведе об'єктивний контроль ситуації та наслідків чергової атаки РФ і повідомить інформацію щодо цього інциденту.

"Зрештою, робота протиповітряної оборони така інтенсивна, зокрема була й сьогодні, що такі речі можливі. Виключати не можна. Ми знаємо приклади на території сусідніх держав – якісь уламки можуть потрапляти. Але всі ці факти - наслідок російської агресії та ракетних атак Росії. – зауважив Ігнат.

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Під час крайньої масованої атаки РФ нібито ракета впала на територію Білорусі. Державне інформаційне агентство "Белта", яке вважається наближеним до пресслужби Лукашенка, швидко назвали ракету українською. Наразі на місці вже працюють білоруські військові та слідчі.

Наразі невідомо, чи вона була збита чи впала сама. За інформацією місцевих видань, ракета була знайдена в полі в Іванівському районі Брестської області.

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