У Лукашенка звільнення політв'язнів назвали "обміном на полонених"

Звільнені у Білорусі політв'язні / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Пресссекретарка самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт заявила, що понад сотню політв’язнів, яких режим утримував у тюрмах, звільнили начебто в обмін на полонених росіян та білорусів, які воювали проти України.

Про це речниця білоруського диктатора сказала пропагандистам російського агентства ТАСС.

Кількості полонених окупантів, на яких начебто обміняли в’язнів, прессекретарка Лукашенка не назвала.

Однак у проєкті «Хочу жити», який займається обмінами полонених, цю заяву Ейсмонт спростували.

«Це не відповідає дійсності», — повідомили euroradio у проєкті.

Нагадаємо, у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що 13 грудня між Україною та Білоруссю відбувся захід з повернення цивільних осіб. На запит та за сприяння американських партнерів Україні передано 114 цивільних громадян, серед них — білоруські політв’язні та ув’язнені українці, які утримувалися на території Білорусі.

Раніше президент Зеленський повідомив, що сьогодні будуть повернуті додому п’ятеро цивільних громадян України, які перебували в ув’язненні на території Білорусі, завдяки США та співпраці української та американської розвідок.

За підсумками дводенних переговорів самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та посланця президента США Джона Коула у Мінську американська сторона оголосила про зняття санкцій із білоруського калію.