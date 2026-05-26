У Лукашенка звинуватили Україну в спробах атак на Білорусь: у ДПСУ відповіли

Білоруський військовий / © Сайт Міноборони Білорусі

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У Раді безпеки Білорусі звинуватили Україну в регулярних спробах бойових дронів уразити прикордонну інфраструктуру. У Держприкордонслужбі України назвали ці заяви абсурдними.

Про це заявив держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович та прокоментував для «Української правди» речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

Звинувачення Білорусі на адресу України щодо БпЛА

За словами Вольфовича, протягом тижня українські безпілотники нібито 116 разів намагалися перетнути кордон Білорусі. За його твердженням, дрони буцімто були націлені на пошкодження об’єктів прикордонної інфраструктури.

Реклама

«Щодня нашими засобами ППО фіксується регулярний перетин кордону Білорусі та України бойовими БпЛА та їх падіння на наші території. У деяких випадках це не випадкові атаки, а спроби вразити елементи прикордонної інфраструктури, прикриваючись нібито випадковими зальотами. Тільки за останній тиждень їх було 116. До них 59 разів застосовували сили чергової служби», — висловився держсекретар Радбезу Білорусі.

Він також заявив про загрозливий характер «дій українських націоналістів».

Реакція України на звинувачення з боку Білорусі

У ДПСУ заявили, що подібні звинувачення з боку Білорусі є черговою спробою перекласти відповідальність на Україну.

«Багато якихось абсурдних слів про ситуацію в Україні і що щоденно вони засобами ППО фіксують регулярний перетин кордону з нашої держави бойовими БпЛА. Тільки за останній тиждень «нарахували» 116. В мене запитання — це ж скільки доводилось себе стримувати, щоб мовчати про такі «провокації» українців. І до того ж їхнє ППО певно може фіксувати тільки українські засоби, бо те, що залітає в Україну з Білорусі, вони чомусь не фіксують», — висловився Демченко.

Реклама

Водночас відомо, що Росія використовує територію Білорусі та інших сусідніх держав для прольоту своїх ударних дронів у напрямку України. Крім того, на території Білорусі можуть діяти ретранслятори, які допомагають російським військам керувати безпілотниками.

Загроза з Білорусі для України — що відомо

Нагадаємо, 20 травня президент України Володимир Зеленський провів спецзасідання Ставки через загрозу наступу Росії на Чернігівському та Київському напрямках. На основі розвідданих Україна готує відповіді на всі сценарії та збільшить сили на півночі, а МЗС і розвідка отримали завдання щодо додаткового впливу на Білорусь.

21 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна не планує втягуватися у війну проти України. За його словами, Мінськ може взяти участь у бойових діях лише у разі безпосередньої агресії чи нападу на білоруську територію.

Новини партнерів