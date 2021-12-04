У Лукашенка заявили, що Білорусь ризикує втратити державність через санкції ЄС

У Лукашенка заявили, що Білорусь ризикує втратити державність через санкції ЄС

Натомість Макей каже, що Євросоюз може "назавжди втратити Білорусь".

Представник режиму Олександра Лукашенка заявив, що Білорусь через санкції Європейського Союзу, мовляв, може втратити свою державність.

Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей в інтерв'ю одному із телеканалів.

На його переконання, мовляв, в ЄС не всі згодні із затвердженням санкцій проти Білорусі. Проти обмежень, за його словами, виступають "розсудливі колеги".

"Тому що в кінцевому підсумку ніхто не опиниться у виграші. Білорусь ризикує втратити державність, якщо санкційний тиск буде продовжуватися. Хоча ми зробимо все, щоб такого не сталося, а Європейський союз назавжди втратить Білорусь. І я думаю, що це абсолютно не в інтересах Європи", - висловився Макей.

Нагадаємо, 2 грудня США запровадили нові санкції проти Білорусі. Обмеження торкнулися 20 фізичних осіб, 12 організацій, а також під санкціями опинилися три літаки.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Олександр Лукашенко своєю заявою про наміри відвідати незаконно окупований Крим "спалив усі мости" з Україною.

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