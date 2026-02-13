ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
319
Час на прочитання
1 хв

У Луврі сталася НП: деякі зали знаменитого музею довелося закрити

Через затоплення у найвідомішому музеї світу деякі твори мистецтва, очевидно, пошкоджені.

Лувр

Музей Лувр у Парижі / © Associated Press

У ніч проти п’ятниці, 13 лютого, у знаменитому музеї Лувр у Парижі стався «технічний інцидент», через який довелося закрити для відвідувачів декілька залів.

Як повідомив французький телеканал BFM-TV, йдеться про затоплення, спричинене витоком води з каналізаційної системи.

За інформацією журналістів, надзвичайна ситуація, як охарактеризували подію співробітники музею, сталася в залі Дюшателя в крилі Денон, де зберігаються експонати XV-XVI ст. Зокрема, йдеться про художні полотна Бернардіно Луїні та Фра Беато Анджеліко.

Через НП у музеї закрили для відвідувачів також зали «Квадратний салон» і зал Персьє і Фонтена в тому ж крилі.

Вважається, що витік води відбувається з верхнього поверху, і його могла спричинити несправна труба. Стеля вже сильно пошкоджена, що вимагає закриття приміщення на невизначений термін.

Як повідомило джерело BFM-TV, деякі твори мистецтва, очевидно, пошкоджені. Експертну оцінку вже розпочато.

Телеканал нагадав, що у листопаді 2025 року у Луврі вже сталося затоплення. Тоді в гідравлічній системі, за рахунок якої опалюється і вентилюється музей, стався витік води. Брудною водою залило бібліотеку залу єгипетських старожитностей, було пошкоджено близько 300-400 робіт кінця XIX — початку XX ст.

Нагадаємо, 19 жовтня минулого року Лувр пограбували, викравши з музею, зокрема, дев’ять предметів із колекції Наполеона Бонапарта і його дружини Жозефіни.

