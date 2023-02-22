У Лужниках масовку, яка радісно святкувала роковини вторгнення Путіна до України, охороняла ППО (відео)

Як видно з фото, на "цирк" не вдалося навіть назбирати 200 тисяч росіян.

Біля стадіону "Лужники" у Москві, куди зібрали масовку для святкування річниці вторгнення до України, помітили установку ППО "Панцирь-С1". На "шоу" приїхав і російський диктатор Володимир Путін.

Відповідні відео поширюють у телеграм-каналах, це виданню "Медуза" підтвердив засновник розслідувальної групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв.

За його словами, раніше про наявність ППО поряд із "Лужниками" він не чув, але в контексті встановлення таких же комплексів біля резиденції Путіна, на даху будівлі Міноборони та на даху офіс-центру неподалік Кремля під час подібних заходів у Москві це, ймовірно, стало нормальною практикою.

Як видно з фото, на "цирк" не вдалося навіть назбирати 200 тисяч людей, як планували у Кремлі. На кадрах, які поширюють у Мережі, можна побачити напівпорожні сектори.

Нагадаємо, росіяни, які підтримують жорстоку війну в Україні, 22 лютого відзначають річницю вторгнення концертом-мітингом у Лужниках. Там загарбники планують організувати справжній концерт.

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