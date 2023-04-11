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"У Львові знищений штаб НАТО": пропагандисти зганьбились через рекламу у соцмережі (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1515
Час на прочитання
1 хв
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"У Львові знищений штаб НАТО": пропагандисти зганьбились через рекламу у соцмережі (фото)

фото / ЛМР

В Росії запустили рекламу про "штаб НАТО у Львові" та "Кинжал".

Російські пропагандисти пробили чергове дно, цього разу вони зганьбились через рекламу на воєнну тематику у соціальній мережі "ВКонтакте", заявивши про "знищений штаб НАТО у Львові".   

Про це повідомляє проєкт "Ищи своих".

"Кинжал знищив штаб НАТО у Львові: вбито 200 офіцерів", - йдеться у рекламі із заголовком "Попалися всі і відразу".

"Хто про що, а вошивий про лазню. Тут немає сенсу доводити, що до Львова нічого не прилітало, ну а штаб НАТО там – це, звичайно, вищий пілотаж", - пише проєкт.

Нагадаємо, російський пропагандист вирішив протестувати гранатомет шведського виробництва – і його ледь не вбило. Після цього він зробив висновки, що "натівська зброя – це г*вніще". 

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Перегляди
1515
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