У Липецькій області РФ дрони знову атакували завод, важливий для виробництва БпЛА

У РФ неспокійно / © Associated Press

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У російському Єльці Липецької області дрони знову атакують завод «Енергія». Місцеві жителі повідомляють про гучні вибухи в небі над містом та роботу тривожної сирени.

Про це повідомляє SHOT.

У російських пабліках пишуть, що нібито ЗСУ другу ніч поспіль намагаються масово атакувати безпілотниками місто Єлець.

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Декілька дронів нібито вже збиті над промзоною міста.

Також жителі Єльця повідомляють, що знову атакований завод «Енергія» — виробник акумуляторів та батарей і постачальник МО РФ.

Нагадаємо, у Липецькій області РФ у місті Єльц безпілотники 23 травня атакували завод «Енергія», виробнику акумуляторів та батарей, зокрема для дронів. На території підприємства виникла сильна пожежа. Є поранені працівники.

У ніч проти 22 травня росіяни поскаржилися на дрони, що летіли на Москву. У Підмосков’ї чули вибухи та було запроваджено обмеження у роботі трьох аеропортів.

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Нічні вибухи прогриміли і над Тулою в Росії. Вони також були пов’язані зі збиттям безпілотників. У багатьох будинках здригнулися вікна, а місцеві жителі прокинулися від звуків роботи ППО.