У липні зміняться правила для українців у Польщі: що потрібно знати

Польща

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У липні 2026 року набирає чинності низка важливих нововведень, які безпосередньо торкнуться українців у Польщі — у сферах зайнятості, безплатного проживання та соціальних виплат.

Про це повідомляє сайт Новини.LIVE.

Мінімальна зарплата: скільки платитимуть

Станом на липень мінімальна зарплата в Польщі становить 4 806 злотих брутто на місяць, за даними Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики.

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У погодинному розрізі — від 31,40 злотих брутто до вирахування податків.

Виплата 800+: хто збереже право на допомогу

Популярна соціальна виплата 800+ залишиться доступною для українців, які відповідають встановленим критеріям.

Отримати її зможуть ті, хто легально перебуває на території Польщі, віддав дитину до місцевого закладу освіти та має офіційне працевлаштування або веде підприємницьку діяльність.

Безплатне проживання: кого виселять із центрів

Від 1 липня деякі категорії українських біженців втратять право на безплатне розміщення в центрах колективного проживання. Зміни торкнуться жінок із дітьми старше року та людей похилого віку, які отримують польську пенсію.

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Водночас право на безплатне проживання збережуть вразливі групи населення: вагітні жінки, матері з дітьми до року, люди з інвалідністю та пенсіонери, яким польська держава не нараховує виплат.

Трудові договори: ризик втратити роботу

Від 8 липня Національна інспекція праці отримає право примусово перетворювати цивільно-правові договори на трудові під час перевірок роботодавців. Це нововведення безпосередньо стосується багатьох українців, які працюють саме на умовах таких договорів.

На польському ринку праці запроваджується двоетапна модель контролю компаній для виявлення випадків неналежного працевлаштування. Якщо регулятор виявить ознаки фактичних трудових відносин, цивільно-правові та B2B-контракти скасовуватимуть.

Як зазначає Новини.LIVE, не всі роботодавці захочуть переводити працівників на трудові договори через зростання витрат — а отже, частина українців може опинитися без роботи через недобросовісних керівників.

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Українцям зі статусом тимчасового захисту варто заздалегідь ознайомитися з новими правилами, аби уникнути несподіваних проблем під час перебування в Республіці Польща.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі від 1 липня 2026 року суттєво змінюються правила запису на прийом до лікарів. Нововведення торкнуться мільйонів пацієнтів, серед яких і сотні тисяч громадян України, які користуються польською системою охорони здоров’я.

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