У Литві назвали "риторикою залякування" заяви Зеленського про загрозу від Росії

Путін загрожує країнам Балтії / © ТСН.ua

У Литві вважають, що президент України Володимир Зеленський перебільшує загрозу нападу Росії на країни Балтії, назвавши його заяви «риторикою залякування».

Про це сказала в середу, 22 квітня, прем’єр-міністерка країни Інга Ругійнене, яку цитує видання Delfi.

На думку очільниці литовського уряду, немає жодних передумов для такої риторики.

«Якби ми бачили, що такі передумови існують, то, очевидно, наша риторика теж змінилася б», — додала вона.

При цьому Інга Ругійнене наголосила, що Литва вкладає значні фінансові ресурси в оборону і є членом НАТО.

«На сьогодні, безумовно, немає жодних сигналів про те, що могли б бути певні моменти нападу тут і зараз», — запевнила вона.

Водночас Ругіненє зазначила, що Литва через близькість до «зони конфлікту» та сусідство з Білоруссю, стає мішенню «різних провокацій та гібридних атак».

«Але для цього і необхідна серйозна підготовка для необхідних заходів у відповідь і адаптації, для пристосування наших стратегічних планів відповідно до сьогоднішніх реалій», — сказала прем’єрка Литви.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує велику мобілізацію для наступу на Україну або країни Балтії.

В Естонії уже відреагували на ці слова українського президента, зазначивши, що подібні формулювання фактично відтворюють російські пропагандистські наративи.