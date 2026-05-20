Доповнено додатковими матеріалами

У середу, 20 травня, у Литві оголошували повітряну тривогу та піднімали винищувачі НАТО через загрозу БпЛА поблизу кордону з Білоруссю. Цивільних закликали шукати укриття, а дітей зі шкіл та садків евакуювали до сховищ.

Про це повідомило литовське видання LRT.

«Причиною надсилання попередження населенню є радіолокаційний сигнал із характеристиками, типовими для безпілотних літальних апаратів. Активність поблизу литовського кордону. Активовано місію повітряного патрулювання НАТО», — йдеться у заяві Збройних сил Литви.

Близько 10:00 жовту категорію попередження про повітряну небезпек оголосили для мешканців Ігналінського, Утенського, Швянчонського та Зарасайського районів, а червону — у Вільнюському повіті.

Тривога у Литві — людям наказали шукати укриття

«Червоний» сигнал, який запровадили у Вільнюсі та регіоні, попереджав мешканців шукати укриття і очікувати скасування сигналу. Окрім того, школи та дитячі садки обов’язково мали перевести дітей до сховищ.

За даними литовської поліції, цей інцидент схожий на те, що вже спостерігали протягом останніх днів у сусідніх Латвії та Естонії. Водночас попередження для мешканців називають «стандартним превентивним заходом».

Закриття аеропорту у Вільнюсі

Через тривогу зранку 20 травня повітряний простір над Вільнюським аеропортом було закрито. Зокрема, деякі рейси були перенаправлені до аеропорту Риги, що в Латвії.

Водночас адміністрація летовища попереджає, що через перебої в роботі можливі затримки рейсів протягом дня.

Національне управління з управління кризовими ситуаціями (НУУКС) повідомило, що тривога була оголошена через сигнал, зафіксований радарами, який має ознаки безпілотного літального апарата.

Атака БпЛА — що відомо

Зауважимо, «червоний» сигнал у Вільнюському повіті було скасовано близько 11:00. «Жовтий» рівень загрози скасували майже в 11:25.

Речник поліцейського департаменту Рамунас Матоніс повідомив, що станом на 11:20 не надходило жодних повідомлень про падіння та розбиття безпілотника на території Литви.

Нагадаємо, днями Естонія вперше збила український дрон, який летів на Росію. Його збив винищувач місії повітряної поліції Балтії поблизу Каблікюла на півдні країни — в у болотистій місцевості.

Після інциденту міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна заявив, що Україна має законне право завдавати ударів по російських військових об’єктах. Водночас, зауважив він, Таллінн не дозволяв використовувати свій повітряний простір для атак на Росію, а випадки пов’язані з засобами радіоелектронної боротьби країни-агоресорки.

