У Литві попередили про атаку Росії на НАТО: Кремль "вибухнув" заявами

Речник Путіна Дмитро Пєсков / © Associated Press

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Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Росія планує атаки на інфраструктуру. Про це свідчать розвідувальні дані. У Путіна відреагували і звинуватили країну-члена НАТО у накопиченні озброєння.

Про це литовський президент сказав в інтерв’ю інформаційному агентству BNS.

На тлі загрози Литва посилює безпеку навколо енергетичних та транспортних об’єктів як запобіжний захід.

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«У нас є такі сигнали, які ми отримуємо від наших (розвідувальних) служб. Вони не визначають чітко місце чи час… тому що супротивник ще не завершив своє планування, а ми знаємо лише про планування або мету», — сказав він.

Він не розкрив, чи є інформація про те, коли і де планувалися атаки проти країн-членів НАТО, але додав, що йдеться про Польщу або країни Балтії. За його словами, подібні напади РФ спрямовані на випробування єдності Альянсу.

«Це можуть бути різні засоби, спрямовані на фізичне пошкодження критичної інфраструктури… Будь-що, що зупиняє функціонування цих об’єктів», — сказав він.

У Путіна істерично відреагували

Речник Кремля Дмитро Пєсков накинувся на Литву зі звинуваченнями, що начебто таким чином країна виправдовує підтягування західної зброї. Ба більше, російський політик назвав це «порцією страшилок».

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«Прибалтика лякає населення „російською загрозою“, щоб підтягнути в регіон більше інфраструктури НАТО», — цинічно заявив Пєсков.

Загроза нападу РФ на НАТО — останні новини

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час свого візиту до США попередив союзників НАТО та Україну про провокації Москви. За його словами, Росія планує використати українські безпілотники для «нападу» на державу-члена НАТО або на себе.

За даними західних ЗМІ, Європа готується до війни з Росією. Фінляндія будує бункери. За оцінками влади, лише в Гельсінкі налічується близько 5500 бункерів. А Польща проведе спільні військові навчання, у яких візьмуть участь британські і французькі військові.

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