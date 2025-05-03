У Литві росіян позбавлятимуть посвідок на проживання: з якої причини

Прапор литви / © Getty Images

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Починаючи з суботи, 3 травня, в Литві набув чинності закон, згідно з яким громадяни Росії можуть втратити право на постійне проживання у країні, якщо без поважних причин регулярно відвідують Росію або Білорусь.

Про це повідомляє LRT.

Згідно з новими правилами, посвідка на постійне проживання анулюється, якщо громадянин РФ їздить до Росії або Білорусі частіше одного разу на три місяці без об’єктивної причини.

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Винятки передбачені для осіб, які подорожують із поважних причин, а також для членів екіпажів та працівників компаній, що здійснюють міжнародні вантажні та пасажирські перевезення — як у межах ЄС, так і транзитом через Литву.

Станом на 1 квітня цього року постійні посвідки на проживання в Литві мали 14 652 громадянина Росії, за даними Департаменту міграції.

Відповідний закон було ухвалено ще у 2023 році. Він є частиною ширших обмежувальних заходів щодо громадян країн-агресорів — Росії та Білорусі — та спрямований на демонстрацію підтримки України. Термін дії закону наразі встановлений до 2 травня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Литва має намір модернізувати та зміцнити другий маршрут через Сувальський коридор — найважливіший контрольний пункт на кордоні з Польщею, який розглядається як один із найімовірніших районів для майбутнього нападу Росії.

Ми раніше інформували, що латвійський парламент зробив перший крок до запровадження заборони на туристичні послуги, що передбачають поїздки до Росії та Білорусі.