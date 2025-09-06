У Литві вмикатимуть сирени повітряної тривоги: у чому причина

Сирени / © Getty Images

Реклама

У Литві попереджатимуть населення про небезпеку сиренами, якщо в повітрі буде зафіксовано безпілотник.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович, передає LRT.

«Якщо буде встановлено, що безпілотник може переносити вибухівку, може бути оголошено червоний рівень тривоги. Якщо це станеться, мешканці не повинні дивуватися — можуть бути не тільки телефонні сповіщення, а й сирени та інші заходи попередження», — сказав міністр.

Реклама

За словами Кондратовича, якщо військові визначать, що дрон не становить серйозної загрози або навряд чи залетить у Литву, оголосять «жовтий» рівень тривоги. Жителі можливих районів прольоту отримають повідомлення з рекомендаціями щодо безпеки, як і раніше.

Литва посилила заходи безпеки у зв’язку з ризиком поширення дронових атак із території України. Минулого тижня там затвердили алгоритм реагування на будь-які інциденти у повітряному просторі. Згідно з ним, у разі російських атак безпілотниками литовські військові та державні органи зобов’язані мобілізувати ресурси, підвищити рівень тривоги та організувати спільний контроль повітря разом із прикордонною службою.

Якщо виникне реальна небезпека, відповідні сили готуватимуться до нейтралізації ворожих апаратів.

Нагадаємо, що ці кроки стали реакцією на події липня, коли два російські безпілотники «Гербер» проникли на територію Литви з боку Білорусі. Один із них перевозив вибухівку вагою близько двох кілограмів. Експерти вважають, що траєкторія польоту дронів була змінена заходами радіоелектронної боротьби, які Росія застосовувала на тлі атак по Україні, і саме тому вони опинилися над литовською територією.