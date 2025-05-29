У Литві вперше розміщено літаки-розвідники AWACS — НАТО посилює повітряний контроль

Літаки-розвідники AWACS. / © LRT

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На авіабазі литовських ВПС у Шяуляй вперше дислоковано літаки повітряного спостереження й управління НАТО типу AWACS. У вівторок прибув ще один літак, який доповнив групу з трьох AWACS, розміщених тут із 23 квітня, повідомили литовські військові в середу.

Про це повідомляє видання LRT.

Літаки системи AWACS (Airborne Warning and Control System) виконують ключову роль у забезпеченні контролю над повітряним простором Альянсу. Вони здатні виявляти повітряні цілі на великій відстані, координувати повітряні операції та передавати інформацію як повітряним, так і наземним підрозділам у реальному часі.

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У Збройних силах Литви зазначають, що розміщення таких літаків дозволяє НАТО оперативно реагувати на зміну безпекової ситуації в регіоні та зміцнює загальну обороноздатність.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати перекинули стратегічні бомбардувальники B-52H на авіабазу Морон в Іспанії в рамках операції Bomb Task Force Europe (BTF). Цей крок є частиною довгострокової стратегії демонстрації сили у Європі, Африці та на Близькому Сході — з чітким сигналом про готовність до дій.