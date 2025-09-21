У Литві вважають, що війська РФ після «Захід-2025» залишатимуться у бойовій готовності

Навчання у Білорусі

Після проведення військових навчань «Захід-2025» на території Білорусі, війська залишатимуться у бойовій готовності, щоб використовувати їх проти Заходу на регулярній основі.

Таку думку в етері Еспресо висловив литовський політик, депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс.

«Ми мали можливість спостерігати за офіційним заходом, військовими навчаннями „Захід-2025“, які мають агресивний характер та спрямовані проти Заходу. Ці навчання не завершаться просто так, адже методи їхнього проведення розроблялися роками. Вони є інструментами, які використовують Білорусь, Росія та, можливо, ще деякі інші учасники», — пояснив політик, підкресливши, що це відображає військову доктрину Росії.

Він додав, що війська залишатимуться у бойовій готовності та можуть застосовуватися проти Заходу на регулярній основі, що створює постійну напругу у регіоні.

За словами Ауштрявічюса, Литва наразі вибудовує фортифікаційні споруди та розглядає можливість закладання мін на певних відстанях.

«Такі заходи безпеки абсолютно необхідні і вони будуть продовжуватися. Литва планує надсилати 1 млрд євро протягом найближчих 5 років для укріплення східного кордону з Калінінградом. Хоча інші країни НАТО мають інші погляди й не відчувають загрози зі сходу, ми повинні підкреслювати, що у разі загрози ми будемо першими, хто прийме удар на себе», — зазначив політик.

Він додав, що саме тому Литва збільшує видатки на оборону до 5% ВВП.

«Але чим далі на захід, тим країни менше інвестують в оборону. Ми повинні діяти вчасно, зберігати єдність і координувати спільні зусилля у правильний момент», — резюмував Ауштрявічюс.

Раніше повідомлялося, що в Міністерстві оборони Росії заперечують, що їхні винищувачі порушили простір Естонії.

Ми раніше інформували, що під час масштабних білорусько-російських навчань «Захід–2025» російські пропагандисти дали маху, показавши у прямому ефірі надувний макет літака Су-33.