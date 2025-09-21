ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
6
Час на прочитання
2 хв

У Литві вважають, що війська РФ після «Захід-2025» залишатимуться у бойовій готовності

Завершення навчань «Захід-2025» не означає зняття загрози, і війська залишатимуться готовими до можливих дій проти Заходу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Навчання у Білорусі

Навчання у Білорусі

Після проведення військових навчань «Захід-2025» на території Білорусі, війська залишатимуться у бойовій готовності, щоб використовувати їх проти Заходу на регулярній основі.

Таку думку в етері Еспресо висловив литовський політик, депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс.

«Ми мали можливість спостерігати за офіційним заходом, військовими навчаннями „Захід-2025“, які мають агресивний характер та спрямовані проти Заходу. Ці навчання не завершаться просто так, адже методи їхнього проведення розроблялися роками. Вони є інструментами, які використовують Білорусь, Росія та, можливо, ще деякі інші учасники», — пояснив політик, підкресливши, що це відображає військову доктрину Росії.

Він додав, що війська залишатимуться у бойовій готовності та можуть застосовуватися проти Заходу на регулярній основі, що створює постійну напругу у регіоні.

За словами Ауштрявічюса, Литва наразі вибудовує фортифікаційні споруди та розглядає можливість закладання мін на певних відстанях.

«Такі заходи безпеки абсолютно необхідні і вони будуть продовжуватися. Литва планує надсилати 1 млрд євро протягом найближчих 5 років для укріплення східного кордону з Калінінградом. Хоча інші країни НАТО мають інші погляди й не відчувають загрози зі сходу, ми повинні підкреслювати, що у разі загрози ми будемо першими, хто прийме удар на себе», — зазначив політик.

Він додав, що саме тому Литва збільшує видатки на оборону до 5% ВВП.

«Але чим далі на захід, тим країни менше інвестують в оборону. Ми повинні діяти вчасно, зберігати єдність і координувати спільні зусилля у правильний момент», — резюмував Ауштрявічюс.

Раніше повідомлялося, що в Міністерстві оборони Росії заперечують, що їхні винищувачі порушили простір Естонії.

Ми раніше інформували, що під час масштабних білорусько-російських навчань «Захід–2025» російські пропагандисти дали маху, показавши у прямому ефірі надувний макет літака Су-33.

Дата публікації
Кількість переглядів
6
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie