У Литві виявлено мертвими американських військових, які брали участь у навчаннях

Пошук військових у Латвії

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У Литві знайдено мертвими трьох американських солдатів, які брали участь у навчаннях поблизу Білорусі. Пошуки четвертого тривають.

Про це повідомили в Армії США у Європі та Африці.

«Три солдати армії США, приписані до 1-ї бронетанкової бригадної бойової групи 3-ї піхотної дивізії, були знайдені мертвими в Литві сьогодні, 31 березня», — йдеться у повідомленні.

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Наразі пошуково-рятувальні роботи для залишеного четвертого солдата продовжуються

Генерал-майор Крістофер Норрі заявив, що солдати, яких вони втратили, були не просто військовими, а частиною їхньої родини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що 25 березня три солдати зникли безвісти після того, як їхня броньована ремонтно-евакуаційна машина M88A2 Hercules потрапила в складну ситуацію на полігоні під час виконання завдання з ремонту техніки.