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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Литві витягли з болота бронемашину, в якій можуть перебувати зниклі військові США

Литовська військова поліція та американські слідчі продовжують роботу на місці.

Автор публікації
Світлана Несчетна Світлана Несчетна
У Пабраде витягли з болота машину американських солдатів

У Пабраде витягли з болота машину американських солдатів / © із соцмереж

У Литві з болота витягли бронемашину, в якій можуть бути четверо американських військових.

Про це повідомили у Міноборони Литви у соцмережі X.

У заяві литовського оборонного відомства йдеться про те, що «після шести днів наполегливих зусиль» бронеавтомобіль вдалось витягти з болота.

Після завершення операції литовська військова поліція та американські слідчі продовжують роботу на місці події, зазначили в литовському Міноборони.

«Ми будемо зберігати терпіння і зосередженість, поки вони збирають більше інформації про ситуацію», — йдеться в заяві.

Нагадаємо, 25 березня під час навчань у Пабраде зникли четверо американських військових разом із бронеавтомобілем М88. Наступного дня техніку знайшли в болоті — ймовірно, бійці були всередині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3802
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