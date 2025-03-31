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У Литві витягли з болота бронемашину, в якій можуть перебувати зниклі військові США
Литовська військова поліція та американські слідчі продовжують роботу на місці.
У Литві з болота витягли бронемашину, в якій можуть бути четверо американських військових.
Про це повідомили у Міноборони Литви у соцмережі X.
У заяві литовського оборонного відомства йдеться про те, що «після шести днів наполегливих зусиль» бронеавтомобіль вдалось витягти з болота.
Після завершення операції литовська військова поліція та американські слідчі продовжують роботу на місці події, зазначили в литовському Міноборони.
«Ми будемо зберігати терпіння і зосередженість, поки вони збирають більше інформації про ситуацію», — йдеться в заяві.
Нагадаємо, 25 березня під час навчань у Пабраде зникли четверо американських військових разом із бронеавтомобілем М88. Наступного дня техніку знайшли в болоті — ймовірно, бійці були всередині.