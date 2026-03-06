ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
374
Час на прочитання
2 хв

У Литві заявили, що Путін готує війну з НАТО: подробиці від розвідки

РФ готує армію до конфлікту з Альянсом та розширює військові частини.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Після завершення війни проти України Росія може бути готова до повномасштабного військового зіткнення з НАТО через шість років за умови скасування міжнародних санкцій. Про це йдеться у щорічній оцінці загроз національній безпеці, яку литовська розвідка оприлюднила у п’ятницю, 6 березня.

Про це пише Reuters.

Мілітаризація кордонів та розширення армії

Литовські аналітики зазначають, що Москва вже розпочала розширення військових частин на кордонах із країнами Альянсу. Підрозділи, які отримують бойовий досвід в Україні, у майбутньому планують використовувати як центри протистояння з НАТО.

Згідно зі звітом, російське керівництво прагне створити армію, яка буде на 30–50% більшою за ту, що існувала до 2022 року. Окрім кількісного зростання, очікується технологічне оновлення військ та повне відновлення стратегічних резервів озброєння.

«Росія буде готова до звичайного військового конфлікту з НАТО. Головними цілями РФ залишаються зміна балансу сил у Європі на її користь, а також повне підкорення України», — наголошується у документі.

Роль Китаю та глобальні загрози

Зазначається, що розвиток російського військово-промислового комплексу став можливим завдяки підтримці Китаю. Це і дозволило Кремлю зменшити залежність від західних технологій. Розвідка попереджає, що після завершення бойових дій надлишок виробленого озброєння матиме негативні наслідки для глобальної безпеки.

У звіті також згадуються гібридні загрози, зокрема інциденти з вибухами посилок у 2024 році. Литовські посадовці прямо звинувачують у цих акціях російську військову розвідку, зазначаючи, що такі диверсії могли призвести до людських жертв.

Інциденти в Балтійському морі

Окрему увагу приділено пошкодженням підводної інфраструктури (газопроводів та кабелів зв’язку) у Балтійському морі, що фіксувалися з 2023 року. Попри те, що перебої спричиняли судна, які виходили з російських портів, розвідка Литви вважає ці випадки ненавмисними.

«Розслідування не проводилося нашою розвідкою… але у нас є відповідь, що це був ненавмисний інцидент», — підтвердив керівник військової розвідки Литви Міндаугас Мазонас.

Водночас у регіоні зберігається стан підвищеної готовності, а НАТО заявляє про посилення своєї присутності в Балтійському морі для захисту стратегічних об’єктів. Міністерство оборони Росії на момент виходу звіту не надало коментарів щодо оприлюднених даних.

Раніше ми писали, що війна в Ірані загрожує стати затяжною, що вже спричиняє дефіцит ракет ППО для України та грає на руку Кремлю. Військовий експерт пояснив, чому фокус США змістився та до чого готується Путін.

Дата публікації
Кількість переглядів
374
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie