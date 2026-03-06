У Литві заявили, що Путін готує війну з НАТО: подробиці від розвідки

Володимир Путін / © Associated Press

Після завершення війни проти України Росія може бути готова до повномасштабного військового зіткнення з НАТО через шість років за умови скасування міжнародних санкцій. Про це йдеться у щорічній оцінці загроз національній безпеці, яку литовська розвідка оприлюднила у п’ятницю, 6 березня.

Про це пише Reuters.

Мілітаризація кордонів та розширення армії

Литовські аналітики зазначають, що Москва вже розпочала розширення військових частин на кордонах із країнами Альянсу. Підрозділи, які отримують бойовий досвід в Україні, у майбутньому планують використовувати як центри протистояння з НАТО.

Згідно зі звітом, російське керівництво прагне створити армію, яка буде на 30–50% більшою за ту, що існувала до 2022 року. Окрім кількісного зростання, очікується технологічне оновлення військ та повне відновлення стратегічних резервів озброєння.

«Росія буде готова до звичайного військового конфлікту з НАТО. Головними цілями РФ залишаються зміна балансу сил у Європі на її користь, а також повне підкорення України», — наголошується у документі.

Роль Китаю та глобальні загрози

Зазначається, що розвиток російського військово-промислового комплексу став можливим завдяки підтримці Китаю. Це і дозволило Кремлю зменшити залежність від західних технологій. Розвідка попереджає, що після завершення бойових дій надлишок виробленого озброєння матиме негативні наслідки для глобальної безпеки.

У звіті також згадуються гібридні загрози, зокрема інциденти з вибухами посилок у 2024 році. Литовські посадовці прямо звинувачують у цих акціях російську військову розвідку, зазначаючи, що такі диверсії могли призвести до людських жертв.

Інциденти в Балтійському морі

Окрему увагу приділено пошкодженням підводної інфраструктури (газопроводів та кабелів зв’язку) у Балтійському морі, що фіксувалися з 2023 року. Попри те, що перебої спричиняли судна, які виходили з російських портів, розвідка Литви вважає ці випадки ненавмисними.

«Розслідування не проводилося нашою розвідкою… але у нас є відповідь, що це був ненавмисний інцидент», — підтвердив керівник військової розвідки Литви Міндаугас Мазонас.

Водночас у регіоні зберігається стан підвищеної готовності, а НАТО заявляє про посилення своєї присутності в Балтійському морі для захисту стратегічних об’єктів. Міністерство оборони Росії на момент виходу звіту не надало коментарів щодо оприлюднених даних.

