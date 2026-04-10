У Литві закрили аеропорт через повітряні кулі: влада заявляє про гібридну атаку

Вільнюський аеропорт у Литві сьогодні, 10 квітня, довелося закривати. Причиною став наліт повітряних куль — метеозондів. Про це повідомив радник Національного центру кризового управління (NKVC) Даріус Бута.

Уночі повітряні кулі були запущені у бік Литви. Частина з них навмисно летіла саме до аеропорту Вільнюса. Про це повідомили в ефірі LRT.

«Учора ввечері було зафіксовано до 20 знаків навігації, типових для контрабандних повітряних куль», — заявив Бута.

За оцінками експертів, що контролювали повітряний простір Литви, відразу декілька метеозондів летіли на територію аеропорту.

Національний центр кризового управління Литви продовжує розслідування, і зможе сказати пізніше, чи був на цих метеозондах якийсь вантаж.

В аеропорту Вільнюса запровадили обмеження на використання повітряного простору у четвер о 22:30 та зняли його за 5 годин. Через це вісім рейсів перенаправили в аеропорт міста Каунаса, і ще два — до Риги, що в Латвії. Дев’ять рейсів скасували, ще два — затримали.

Обмеження повітряного простору через наліт повітряних куль торкнулося 3000 пасажирів. В аеропорту Вільнюса також прогнозують затримки рейсів на 10 та 11 квітня.

Влада Литви розглядає подібні нальоти як гібридну атаку з боку мінського режиму.

Що ще відомо про зупинення аеропортів у Литві

Останній індицент відбувся сьогодні, 10 квітня. Перед цим аеропорти у Литві також закривали через загрозу безпілотників, що долітали з Білорусі. Литва навіть готує чотири сценарії у випадку нападу Росії.

Попередній інцидент трапився 31 березня. Тоді аеропорт Вільнюса закривали через аналогічну активність невідомих повітряних куль. З початку року таких нальотів відбулося вже сім.

Наприкінці 2025 року Литва оголосила надзвичайний стан через такі атаки. Прикордонники та військові отримали дозвіл збивати кулі, якщо вони загрожують інфраструктурі.