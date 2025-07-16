У Литві збили дрон, який залетів з Білорусі (фото)

У Литві збили дрон, який залетів із території Білорусі / © LRT

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У Литві 16 липня прикордонники збили невеликий безпілотник, який залетів на територію цієї країни НАТО з Білорусі.

Про це заявила Державна прикордонна служба Литви, повідомляє LRT.

Прикордонники у Шальчинінкському районі Литви застосували антидронове обладнання і збили невеликий безпілотни, який влетів із білоруської території. За даними прикордонної служби, такими БпЛА користуються контрабандисти.

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У ніч проти 16 липня працівники прикордонного посту Трибонис почули поблизу кордону з Білоруссю у Шальчинінкському районі характерний для дрона звук. Тоді ж вони помітили невеликий безпілотник, що летів від кордону з Білоруссю у напрямку литовської території.

Патрульні прикордонники застосували засіб перехоплення БпЛА. Після цього дрон почав обертатися на значній висоті, потім перевернувся у повітрі і впав.

Розбитий безпілотник знайшли приблизно за 4 км від кордону. Він був обладнаний GPS-пристроєм.

Збитий у Литві дрон, який залетів із Білорусі / © LRT

Збитий у Литві дрон, який залетів із Білорусі / © LRT

Збитий у Литві дрон, який залетів із Білорусі / © LRT

Зауважимо, чужі безпілотники вже не вперше перетинають кордони Литви з Білорусі. Так, 10 липня до цієї країни з білоруської території залетів російський дрон.

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Після інциденту очільниця Міноборони Литви Довіле Шакалене заявила про відсутність ознак того, що дрон був навмисно спрямований на територію країни НАТО, і наголосила, що він не становив загрози для населення.