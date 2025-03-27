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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
966
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У Литві знайшли машину зниклих американських солдатів: подробиці пошукової операції

Машину американських військовослужбовців виявлено затопленою в болоті на глибині кількох метрів.

Автор публікації
Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Військовослужбовці США

Військовослужбовці США / © Associated Press

Пошуки зниклих американських солдатів у Литві тривають уже третю добу. Військові повідомили, що знайшли їхній автомобіль, але поки що невідомо, чи є в ньому люди.

Про це пише Deutsche Welle.

Сотні людей беруть участь у пошуково-рятувальній операції чотирьох військовослужбовців США, які зникли під час навчань. Їхню броньовану ремонтно-евакуаційну машину M88 Hercules знайдено в болоті на глибині приблизно 5 метрів.

"Сьогодні практично всі версії ще перевіряються. Американці також повідомили, що всю ніч продовжували пошуки в околицях. Ми, як і раніше, розглядаємо будь-які можливі сценарії. Поки ми не побачимо автомобіль, який безперечно знаходиться на глибині декількох метрів, ми не можемо підтвердити, чи є в ньому солдати", - повідомила міністр оборони Литви Довіле Шакалєне.

За інформацією видання Delfi, роботи з підйому військового автомобіля на поверхню можуть тривати кілька днів. Для того, щоб це зробити, необхідно стабілізувати ґрунт і відкачати воду.

За останні 24 години до передбачуваного місця затоплення машини було прокладено нову дорогу, щоб могла під'їхати важка спецтехніка.

Нагадаємо, американські солдати зникли на литовському полігоні поблизу кордону з Білоруссю. Литовські ЗМІ пишуть, що вони загинули.

Дата публікації
Кількість переглядів
966
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